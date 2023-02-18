В Тюмени кенгуренок Брашик с белыми ресничками и красными глазками вылез из маминой сумки, чтобы познать мир

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Наверное, ничего милее и мимимишнее вы сегодня больше не увидите! Семимесячный кенгуренок по кличке Брашик, обитатель тюменского зоопитомника «У Лукоморья» вышел из маминой сумки и начал самостоятельно познавать территорию. До недавнего времени у специалистов зооцентра не было возможности увидеть это создание, потому что Брашик даже не собирался выпрыгивать из тепленькой маминой сумки.

Только представьте, что кенгуренок родился размером в два сантиметра. После рождения кенгурята живут у мамы в сумке ещё девять месяцев, а познавать мир начинают только на шестой месяц. Неокрепший пока малыш редко выходит на «улицу», предпочитая нежиться в просторной маминой сумке. Специалисты считают, что Брашик будет альбиносом, ведь от своего старшего брата от отличается красными глазами и белыми ресничками.

По словам ветеринарного врача реабилитационного центра для животных Татьяны Усламиной, кенгуру – животные пугливые и требуют особого внимания. Даже посетителей они практически не воспринимают, а принимают лишь хозяйку, которая убирает в вольере.

Напомним, ранее мы рассказывали эпизод из бурной жизни обитателей зоопарка. Тогда не принятая мужем страусиха ушла жить к козлу. А два года назад в тюменском зоопарке у зеленой мартышки гривет появились малыши.