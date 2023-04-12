Трех голодных медвежат нашли лесничие у деревни Дубровное в Вагайском районе

Фото: социальные сети.

Трех голодных медвежат нашли лесники вблизи небольшой деревни Дубровное в Вагайском районе. Малыши плакали и просили кушать, залезая на ногу человека. Косолапые уже хорошо ходят, но все еще малы, чтобы отходить далеко от матери. На помощь медвежатам пришли рабочие, которые встретили малышей в местном лесу. Они находились на свалке, где, судя по всему, искали пищу.

Кадры с медвежатами опубликовали в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». На видеосъемке матери малышей не видно. Предположительно, медведица могла стать жертвой местных охотников. Редакции «КП»–Тюмень» в Дубровинском сельском поселении сообщили, что с медвежатами сейчас все нормально. Специалисты покормили их и передали егерям. Также, уточнили в администрации поселения, сейчас они ждут ответа от Госохотдепартамента.

Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» обратилась в пресс-службу департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области. Специалисты взяли под контроль вопрос с найденными медвежатами в Вагайском районе. — 11 апреля 2023 года в Вагайском районе вблизи села Дубровное были обнаружены трое медвежат возрастом до одного года. Госохотдепартамент сообщает, что ситуация находится под контролем. В настоящее время ведется работа по передаче медвежат в специализированный реабилитационный центр, — уточнили в Госохотдепартаменте Тюменской области.

О дальнейшей судьбе медвежат сотрудники Госохотдепартамента проинформируют общественность позже, заявили в пресс-службе ведомства по запросу «Комсомольской правды» – Тюмень».