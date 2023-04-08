В тюменском зоопитомнике экзотических животных родился кенгуренок-альбинос

Фото: скриншот из видео/ "Зоопитомник экзотических животных"

Детеныш-альбинос родился у кенгуру вида винету в зоопитомнике экзотических животных, который находится в пригороде Тюмени. Интересно, что окрас малыша лишен рыже-коричневого цвета, хотя его родители привычного цвета. Со здоровьем у малыша все в порядке, а такой случай в природе один на 50 тысяч. Кенгуренок очень застенчивый и постоянно прячется в сумке матери, несмотря на его возраст.

Отметим, что у животных-альбиносов из-за генетического заболевания отсутствует фермент меланина в организме, поэтому они имеют аномальный цвет кожи, шерсти и глаз. При этом альбиносы могут давать потомство и часто у них рождаются такие же белые особи. На воле кенгуру живут в среднем от 6 до 12 лет, а в питомниках и зоопарках при правильном уходе доживают и до двадцати.

Администратор зоопитомниках рассказала, что другие кенгуру его хорошо принимают, но он пока редко выходит к ним. Познакомиться с семьей-кенгуру можно лишь на индивидуальных экскурсиях, так как звери очень пугливые.

- Пара в питомнике живет давно, самцу девять лет, самке - шесть, первый детеныш у них появился два года назад. Он, как и родители, с обычным окрасом, а новый малыш оказался альбиносом. Сейчас ему восемь-девять месяцев. Кенгуру живут там, где птички и черепахи, но массово подходить к ним нельзя, так как они пугаются - рассказала работник питомника.

Кроме кенгуру в тюменском зоопитомнике проживают другие животные: орлы, дикобразы, еноты и ламы, а также лемуры.