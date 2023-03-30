В тюменском зоопитомнике у кенгуру родился детеныш-альбинос с редким генетическим заболеванием

Кенгуренок очень застенчивый, постоянно прячется в сумке матери Фото: Виктория Гаврик

В тюменском зоопитомнике на Московском тракте родился кенгуру с редкой генетической патологией. Интересно, что окрас животного лишен рыже-коричневого цвета. Родители зверька привычного цвета. Кенгуренок очень застенчивый, постоянно прячется в сумке матери, несмотря на возраст.

В комментариях посетители заведения интересуются, когда можно будет познакомиться с семьей-кенгуру. Встречи доступны только на индивидуальных экскурсиях, потому что звери очень пугливые.

Отметим, что кроме кенгуру в зоопитомнике проживают другие животные: орлы, дикобразы, еноты и ламы, а также лемуры.