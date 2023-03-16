Жительница Тюмени выращивает в условиях Сибири 150 сортов роз, 40 сортов пионов и разнообразные пряные травы

Фото: из архива Юлии Киселевой

На 15 сотках земли в поселке Метелево Тюменского района Юлия Киселева вместе со своей семьей выращивает многолетние культуры.

Фото: из архива Юлии Киселевой

Органика, и никакой «химии»

– Мы нетипичное тепличное хозяйство. Теплица, конечно, есть, в ней мы еще в декабре сеем семена и черенкуем растения, но главное – это открытый грунт, земля. На данный момент в хозяйстве выращиваем порядка 150 сортов роз, 40 сортов пионов, пряные травы, – подчеркнула садовод. – Есть интересные виды роз (канадские розы, которые зимуют без укрытия и становятся популярными в наших суровых условиях) и пионы необычных оттенков (например, желтые, зеленые, двухцветные).

Фото: из архива Юлии Киселевой

«Химию» здесь принципиально не используют, только органические удобрения: биогумус, голубая глина, костная мука, гуминовые аминокислоты, то есть то, что создала сама природа. Почву для растений семья тоже готовит сама из компоста. Никакого покупного грунта нет и быть не может: он делает растения уязвимыми и снижает иммунитет.

Цветочные культуры в хозяйстве продают с апреля по ноябрь, а подготовкой растений (черенкование, деление, пересадка в горшки) начинают заниматься уже в июле. В зимний период сеют семена пряных трав, многолетников. Для этого уже в декабре запускается теплица с отоплением и специальным освещением.

Фото: из архива Юлии Киселевой

– Одно время я очень увлекалась выращиванием и коллекционированием пряных трав, так как хотелось наслаждаться натуральным домашним ароматным чаем. Это захватило меня настолько, что в хозяйстве насчитывалось более 20 сортов мяты, 10 сортов тимьяна, лаванда, розмарин, орегано, майран, шалфей и иссоп.

Фото: из архива Юлии Киселевой

Одни клиенты покупали мяту, чтобы выращивать на подоконнике, другие – для летнего выращивания в огороде. Это позволяло насушить и пить чай с разными вкусами: земляники, ананаса, шоколада, апельсина, лимона. В зимний период пряные травы в горшках переносились в обогреваемые теплицы. Все желающие могли приехать и подобрать себе ароматный кустик и выращивать на своём окне всю зиму. Но так как в зимний период хотелось немного отдохнуть в преддверии горячего сезона, было принято решение выращивать и продавать растения только летом.

Фото: из архива Юлии Киселевой

– И сейчас пряности есть у нас, но уже в меньших количествах, выбраны наиболее популярные и зимостойкие, – рассказывает Юлия.

Фото: из архива Юлии Киселевой

Семейное дело

Юлия росла в семье, где все так или иначе были связаны с природой и земледелием. Родители много работали, поэтому Юля много времени проводила с бабушками и дедушками. Бабушка работала микробиологом, преподавала в медицинской академии органическое земледелие как основу здоровья организма. Один дед был преподавателем Тюменской сельхозакадемии, второй занимался прививками плодовых деревьев. Поэтому обучение внучки происходило постоянно путем собственного примера.

– Прадед еще в военное время изучал адаптацию плодовых деревьев к нашим суровым сибирским условиям, у него был экспериментальный сад в Тюмени, где он прививал различные сорта и участвовал в исследовании и описании новых сортов знаменитых селекционеров. По их записям я многому научилась, – вспоминает тюменка. – У мужа тоже несколько поколений предков занимались выращиванием различных культур.

Фото: из архива Юлии Киселевой

Уже после замужества свекровь стала основным учителем и научила всем премудростям по выращиванию растений в теплице.

– И хотя я окончила вуз по специальности «государственное муниципальное управление», в один прекрасный момент, после рождения ребенка, поняла, что хочу заниматься выращиванием растений, и начала с особым интересом изучать тонкости этого ремесла, – говорит дачница. – Люблю анализировать, изучать, сопоставлять разные факты. Например, для нашего региона очень мало информации по выращиванию тех же роз, а мне очень важно было не просто взять информацию из интернета или семинара, а актировать ее в нашей климатической среде, и я это делаю. Для этого необходимо посадить разные растения и наблюдать, как при определенных обстоятельствах они развиваются. Всё, что я знаю и умею, – это мой практический многолетний опыт. Знаний становилось всё больше, и хотелось делиться, так появился свой канал на Ютубе и размещение видеороликов в социальных сетях.

«Набор» для роз и пионов

В интернете много информации по уходу за розами, но они чаще всего не подходят для Сибири. Так, Юлия Киселева категорически не советует делать на зиму укрытия для роз: весной под воздействием яркого солнца в таком «домике» начинают активно размножаться вредные бактерии, микроорганизмы, которые «съедают» розу, и она погибает, а приоткрыть нет возможности, потому что укрытие находится под снегом

– Самый лучший способ, который я всегда рекомендую, – окучивать розы рыхлой землей, торфом либо кокосовым волокном. Это будет лучшая зимовка для роз в Тюменском регионе, – уверена цветовод. – Что касается пионов, они растут в нашем климате неплохо. Бывает, начинающие садоводы делают ошибку: делая слишком глубокую яму для посадки пионов, они заглубляют пион и потом не понимают, почему он не хочет цвести. На самом деле глубокая яма нужна, чтобы сделать землю рыхлой, так лучше к корням поступают питательные вещества, и цветок лучше развивается. Однако корень можно заглублять только на 3 – 5 см.

В ямку и розам, и пионам обязательно нужно добавлять всевозможные природные удобрения. Юлия – приверженец органического земледелия, поэтому кладет компост, биогумус, голубую глину, костную муку, золу и всё это поливает гуминовой аминокислотой.

– Это тот набор, который я рекомендую для отличного роста и развития растений, а самое главное – для сильного иммунитета, – говорит Юлия.

Навоз в чистом виде нежелательно использовать для этих культур, он сжигает корневую систему. Из навоза лучше сделать компост и потом добавлять его растениям. Все зеленые подопечные растут на таком экологически чистом компосте.

Фото: из архива Юлии Киселевой

– Чтобы его приготовить, в большую кучу кладем растительные остатки (траву, ветки), опилки, плюс кожуру от бананов, фруктов, картофельные очистки. Всё это накрываем темным материалом и ждем, когда куча будущего компоста перепреет. В куче должно быть влажно, тепло, и обязательно нужен приток воздуха, чтобы бактерии могли размножаться и компост «горел», а не гнил, – говорит Юлия.

Садовод считает, что органическое земледелие не только очень экономично, но и практично, поскольку благодаря природным добавкам растение имеет отличный иммунитет, у него меньше возникает бактериальных поражений. Сильное, здоровое растение к тому же хорошо переносит зиму.

В ближайшее время тюменка планирует развивать собственную школу садовода «Грабли» (как в онлайн, так и в офлайн-формате) чтобы больше людей узнали и смогли вырастить на своем участке крепкие растения. Большинство семинаров и мастер-классов устраивается зимой, чтобы не отвлекать садоводов от работы в горячий сезон. Тогда в новый сезон каждый садовод может войти с точной инструкцией, что нужно делать.

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