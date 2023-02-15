Россиянин cоздает удобрение «Биогумус». Он кормит червей зерном, чтобы они растолстели

Фото: Евгений Красножон

Тюменский предприниматель Евгений Красножон вот уже пять лет занимается производством удобрения «Биогумус» и наживки для рыбалки – червя Дендробена.

– Отец мой – заядлый рыбак. Ему надоели постоянные поиски хорошей наживки, к тому же не всегда она есть в наличии, поэтому решил попробовать разводить червяка самостоятельно. Черви – родом из Германии, там и приобрели первую партию в количестве 5 тысяч штук. Живущие в Германии родственники помогли, выслали червей посылкой. В Тюмень червяки прибыли благополучно, – вспоминает предприниматель. – Сейчас их уже 16 миллионов.

Фото: Евгений Красножон

Биогумус из червя

Основной корм, он же среда обитания для червей (или субстрат) – это торф. Червяки поедают торф, и в результате получается качественное, экологически чистое удобрение биогумус. Его можно применять как эффективное удобрение для всех видов растений. Первые 4 года в компании использовали местный торф из месторождений в селе Новоторманском Тюменского района.

– В 2022 году столкнулись с проблемой некачественного торфа (очень много примесей и скачки кислотности), после чего частично пришлось перейти на торф, который закупаем в Екатеринбурге, – говорит бизнесмен.

Фото: Евгений Красножон

Зерно для набора веса

Для содержания червей была построена ферма площадью 150 кв. метров, с системой вентиляции и отопления. Еще одно помещение будет возведено в этом году.

– Температура содержания червя колеблется в пределах от плюс 18 до 25 градусов (круглый год). Влажность в помещении должна быть не ниже 60 – 70 процентов, – объясняет Евгений Красножон.

Интересно, что на ферме для выращивания червяков электрическое освещение не выключается ни на минуту.

– Одно из народных названий червя звучит как «ночной европейский выползок». Когда наступает темнота, червь начинает активную миграцию и выползает из ящиков. Он падает на пол, и его потом приходится долго искать и собирать. В противном случае, если жителей ящиков оставить на полу, через пару часов червь высохнет и погибнет, – рассказывает тюменец.

Фото: Евгений Красножон

Поначалу были инциденты на ферме, когда в результате аварий на линиях электропередачи в помещении наступала темнота. Евгений решил не рисковать гибелью своих подопечных и приобрел систему бесперебойного освещения. По словам предпринимателя, в качестве подкормки для лучшего роста и развития червей, активного набора массы используются различные зерновые культуры, перемолотые в мелкую крупу. Зерно предприниматель покупает в оптовых магазинах, где продаются товары для фермерских хозяйств.

В состав корма входят пшеница, овёс, горох, кукуруза и соя в разных пропорциях с добавлением различных витаминов и премиксов. Помимо набора массы для товарного червя, зерно помогает улучшать и состав почвы – будущего биогумуса, увеличивая в нем количество калия и фосфора.

– Червей разводим по так называемой ящичной технологии. Суть такова: загружаем в ящик размером 600х400х200 мм торф, поливаем водой до влажности 80 процентов, заселяем туда червяка. Пропорции следующие: на 10 литров субстрата – 300 граммов червя. Добавляем в каждый ящик перемолотый корм. Смена субстрата производится раз в месяц, путём просеивания его на сите, и отделения червяка от субстрата.

Фото: Евгений Красножон

Отсеянный субстрат – это и есть биогумус, но для того, чтобы он стал удобрением, биогумус должен отлежаться не менее трех месяцев. В течение этого периода микроорганизмы завершат ту «работу», которую не доделал червяк, – говорит Евгений Красножон. – Если говорить о мощности производства, то червя мы производим в год около 3 тысяч килограммов. А удобрения «Биогумус» – 200 тысяч литров.

Червяков фасуем в три типа упаковки: мягкие пластиковые круглые баночки (для Тюменского рынка они привычнее), в твёрдый пластик и в термоконтейнер. Объём всех банок составляет 250 мл, вес червя – 25 граммов (это 18 – 22 штук). Основная фасовка биогумуса для магазинов – это желтые пакеты по 10 литров. Для частного потребителя мы фасуем в мешки по 40 литров.

Сарафанное радио помогло

Первое и основное направление компании – это товарный червь для рыбалки. География продаж – вся Тюменская область. Есть заказы и с других регионов.

– С наращиванием производства встал вопрос появления излишков биогумуса, который мы уже не могли применить на своём огороде. Так и пришла идея попробовать продавать его друзьям и знакомым. А сарафанное радио сделало свою работу, и за первый год мы получили немало клиентов с положительными отзывами о нашей продукции.

В прошлом году география поставок биогумуса расширилась такими городами, как Нижневартовск и Мегион. Но производство растет, и в этом году было принято решение участвовать в выставке «Весенняя продуктовая неделя», которая пройдет в апреле этого года на территории «Тюменской ярмарки». Пусть о нашем удобрении узнает еще больше людей! – делится планами предприниматель

В планах – дальнейшее расширение производства, покупка новых станков и автоматизация производства.

Фото: Евгений Красножон

Справка «КП»

Важнейшая и основная характеристика почв – содержание в ней гумуса. Гумус – это совокупность органических соединений, находящихся в почве, но не входящих в состав живых организмов или их остатков, сохраняющих анатомическое строение. Гумус составляет 85 – 90 процентов органического вещества почвы и является важным критерием при оценке её плодородности.

Биогумус – концентрированное удобрение, содержит в сбалансированном сочетании целый комплекс необходимых питательных веществ и микроэлементов, ферменты, почвенные антибиотики, витамины, гормоны роста и развития растений. В нем большое количество гуминовых веществ. Это также и микробиологическое удобрение, в нем обитает уникальное сообщество микроорганизмов, создающих почвенное плодородие. Удобрение легко и постепенно усваивается растениями в течение всего цикла своего развития.

Биогумус используется как основное органическое удобрение при посадке, подкормке всех видов сельскохозяйственных культур, в лесоводстве, цветоводстве, а также при реанимации и рекультивации почв.

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