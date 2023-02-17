Российская дачница может «заставить» цвести пион и вырастить огромную клубнику

Фото: из архива Нины Щербаковой

Имя Нины Щербаковой известно, без преувеличения, большинству тюменских дачников. Не плодоносит ягодный куст, не образуют бутоны цветы, томаты болеют – все эти невзгоды «вылечит» «доктор Айболит» тюменского садоводства.

«Умный дачник»

Родители жили в частном доме, где был приусадебный участок, поэтому за растениями маленькая Нина начала ухаживать в детстве, и ей это очень нравилось. Потом у тюменки появились собственный дом и сад, где она стала выращивать разные культуры, творить и экспериментировать.

Что удивительно, первые «блины» (опыты) не были комом. К примеру, пробовала выращивать сиреневый картофель из семян. В этом виде картофеля содержатся антоцианы, ответственные за молодость и красоту. Второй хлеб, полученный таким способом, уже в первый год был размером с грецкий орех, а во второй год дал полноценный урожай.

Огромный практический опыт (как свой, так и заимствованный у знакомых, друзей, родственников) в выращивании различных культур подкреплялся серьезной научной базой.

– Раньше Интернета не было, поэтому выписывала и покупала специализированную литературу. Изучала агротехнические журналы, труды известных растениеводов, биологов и так далее, – говорит тюменка.

Как признается Нина, садовые культуры дали ей любимое дело в жизни.

– Раньше занималась педагогической работой, затем вела судебную практику, но всё это меня не устраивало. Мне нужно было что-то другое, своё. И однажды подруга мне посоветовала (поскольку я люблю землю и уход за нею) заняться продажей растений и всего, что связано с этим, – семян, удобренияй. Начинала я с маленького магазинчика площадью в два квадратных метра, – вспоминает садовод. – Постепенно количество постоянных и новых клиентов росло, расширялся и бизнес.

Фото: из архива Нины Щербаковой

В 2017 году Нина Щербакова прошла курсы школы социального предпринимательства и еще больше укрепилась в мысли посвятить свой бизнес садоводству и огородничеству. Начала проводить семинары для тюменских садоводов, затем стала сотрудничать с Информационно-библиотечным центром города Тюмени, где вела клуб «Умный дачник», который затем перерос в «Школу садовода».

Сейчас Нина Щербакова – заместитель председателя регионального отделения Союза садоводов России.

– Эта общественная нагрузка мне в удовольствие, потому что нравится общаться с единомышленниками, людьми, влюбленными в землю, в растения. Стали выезжать с семинарами в Тобольск, Ишим. Проводим мастер-классы для различных организаций и предприятий. К примеру, приглашаем сибирских виноградарей, которые в Тюмени выращивают более 50 сортов винограда. Они делятся с дачниками собственным опытом. В детском саду ребятишкам очень нравятся познавательные занятия, где показываем, как посадить и вырастить лук или огурец на подоконнике, – рассказала садовод.

Фото: из архива Нины Щербаковой

Всё цветет и плодоносит

Как признается тюменка, самое приятное – знать, что ты помогаешь людям, приносишь пользу своими советами.

– Одна из заядлых тюменских цветоводов, Ирина, не могла справиться с пионом: он у нее не набирал цвет. Не радовал и розовый куст, на котором был только один цветок. После того как были даны рекомендации по правильным подкормкам и необходимым обработкам от болезней и вредителей, и пион, и роза поразили пышным цветением. Светлана, которая по моему совету сменила сорт томатов для выращивания в теплице, собрала небывалый урожай помидоров, на зависть всем соседям, – говорит Нина Щербакова.

Еще одна дачница, Любовь Ивановна, не могла добиться несколько лет урожая чёрной смородины и уже собиралась ее выкорчевывать.

– Я настояла на том, чтобы она просто правильно ее обработала. Осенью пенсионерка пришла ко мне удивленная и восхищенная и очень благодарила, поскольку собрала с одного куста смородины несколько ведер крупных, сочных и вкусных ягод, – рассказывает заместитель председателя регионального отделения Союза садоводов России.

Фото: из архива Нины Щербаковой

Был случай, когда отличные саженцы томатов вырастила тюменская женщина, навсегда потерявшая зрение в результате осложнения после гриппа.

– Это был первый опыт Анны. Она никогда ничего не садила. И тут я попросила ее помочь мне вырастить на заказ 50 корней помидоров. Привезла уже подращённую немного рассаду. Анна с мужем (он тоже незрячий) распикировали томаты в отдельные стаканчики и сумели получить прекрасные сеянцы. Всегда говорю: главный секрет богатого урожая – качественный грунт. Затем правильная агротехника: полив, рыхление, подкормки – всё это в нужный срок. Тогда рассада будет спокойно развиваться без стрессов и угнетенной корневой системы. Соблюдая эти правила, успеха может добиться любой садовод, даже с ограниченными возможностями здоровья, – подчеркнула Нина Щербакова.

Фото: из архива Нины Щербаковой

Стоять на коленях перед клубникой

Нина Щербакова признается, что ее самая любимая культура – земляника садовая, или, как чаще ее называют, клубника. На ее выращивании женщина, как говорится, собаку съела. На участке Нины десять гряд, где растут семь сортов этой ягоды.

Результат впечатляет: ежегодно тюменка собирает от 50 до 80 литров клубники.

– Один из самых моих любимых сортов земляники садовой – «дуэт». Я его называю работяга, потому что каждый год он дает стабильный урожай крупных, вкусных и ароматных ягод. Кроме того, «дуэт» очень неприхотлив в уходе. А ягоды земляники садовой сорта «сенсейшн» вырастают при правильном уходе размером с небольшое яблочко. «Сенсейшн» – голландский сорт, и он очень привередлив к месту произрастания, требует правильной агротехники. Однако все эти минусы перекрываются чудесным десертным вкусом. Я его каждый год замораживаю и когда достаю зимой ягоды, то такое ощущение, что они уже посыпаны сахаром.

Фото: из архива Нины Щербаковой

По словам садовода, чтобы получить качественную, крупную ягоду, нужно соблюдать определенную систему в выращивании клубники. Во-первых, как уже говорилось выше, это подходящий по всем параметрам грунт. Обязательны обработки от вредителей и болезней. Необходимы подкормки. К примеру, чтобы растение сформировало хорошую ягоду, нужен бор. Удобрение «Магбор» вносят в корень, а по листу – «Ультрамаг бор» во время цветения.

Фото: из архива Нины Щербаковой

Погода тоже диктует свои условия. Так, в прошлом году июнь был холодный и сырой, а растение при температуре ниже плюс 15 градусов не усваивает питание из корня. Оно попросту выживает, ягоднику не до плодоношения в такую погоду. Растению нужно помочь листовыми подкормками и иммуностимуляторами. Многое зависит от сорта – раннеспелый, среднеспелый или позднеспелый, солнечное или нет место… Сорта российской селекции более устойчивы к вредителям и болезням, чем сорта импортной селекции (они к тому же быстрее стареют).

– Клубника такая ягода, которая любит, чтобы перед ней стояли на коленях. В прямом и переносном смысле. Ухода тщательного требует, – смеется Нина Щербакова.

Фото: из архива Нины Щербаковой

Багрянец среди зелени

Садовод рекомендует тюменским дачникам определиться, какие культуры на участке для них будут самыми главными, потому что нельзя объять необъятное.

– Кому-то важны экологически чистые овощи, кто-то без ума от цветов. У меня, например, на участке больше растет плодовых деревьев и кустарников. А из декоративных ничего нет, кроме сирени, – заметила Нина Щербакова. – Нравится мне моя краснолистная слива: у нее лист багряного цвета, очень выделяется летом среди моря зелени. Сливы дает крупные и вкусные.

Есть семейная яблоня, доставшаяся от родителей, на которой привиты три разных сорта, и одна семейная груша. У тюменки все грядки и сорта малины разделены и подписаны: любит она упорядоченность.

Фото: из архива Нины Щербаковой

Что касается популярных у многих людей советов лунного календаря, то садовод старается не работать на участке в период полнолуния, в остальные дни – по желанию.

Нина Щербакова рекомендует дачникам быть очень внимательными к своим зеленым питомцам, наблюдать за ними, чтобы вовремя избавить растение от болезней и вредителей, тщательно контролировать процесс роста и развития культур. И обязательно нужно наслаждаться тем, что делаешь, не подходить к растениям в плохом настроении: они всё чувствуют.