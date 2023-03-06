Дачник: выращивать виноград так же просто, как помидоры!

Фото: Олег Курдыбаха

Самыми распространенными фруктами и ягодами на российских участках являются яблоки, малина, черная и красная смородина, ирга, крыжовник – культуры довольно неприхотливые, привычные к длительным холодным зимам. Однако в последние годы все больше дачников пытаются с переменным успехом возделывать в Западной Сибири, в условиях рискованного земледелия, исконно южного жителя – виноград.

Полтонны ягод за лето

Тюменец Олег Курдыбаха на своем участке выращивает 70 сортов винограда, а в целом апробировал уже около сотни сортов. Обо всех подводных камнях увлекательного процесса садовод рассказал корреспонденту издания.

– Любовь к винограду у меня с детства. Я вырос на виноградниках. Папа был агрономом и занимался как раз промышленным виноградарством. Мы жили тогда в южных регионах бывшего Советского союза. Мама в то время работала на винзаводе. Папа собирал виноград и отвозил к ней на завод, на переработку, так что весь процесс я видел там и там, – вспоминает Олег Курдыбаха. – Когда моя семья вернулась к себе на родину, в Сибирь, отец не оставил свое профессиональное увлечение и посадил первых два кустика винограда. Это был сорта Алешенькин и Космос. Получил урожай. Я вслед за родителями увлекся семейным делом и стал тоже садить виноград, чем и занимаюсь уже 20 лет. Впоследствии значительно расширил объемы выращивания – до 70-100 сортов.

У меня частный дом с участком в 15 соток. Разумеется, виноград занимает не все пространство, но мне хватает с лихвой: за сезон собираю 400-500 килограммов винограда.

Фото: Олег Курдыбаха

Как все начиналось

Первые сложности, с которыми пришлось столкнуться Олегу Курдыбахе в начале агротехнического пути при выращивании винограда – это отсутствие необходимых знаний. В то время в Сибири было очень мало ученых-виноградарей. Интернета не было, как и не особо много было специальной литературы. Тюменец шел собственным путем проб и ошибок.

Первые годы виноград вымерзал, полностью или частично. Были сожаления, сомнения. Затем садовод попробовал траншейный метод ухода за растением, который отлично себя зарекомендовал. Это углубление на 20-25 см в землю корневой системы винограда, что позволяет культуре отлично пережить самые суровые морозы.

На зиму в эту же траншею укладывается лоза, затем она закрывается досками и непромокаемым материалом. Главное – дождаться снега.

– Из курьезных случаев был опыт приобретения саженцев винограда на одном из Тюменских рынков, у приезжих с других регионов продавцов. Первые два года ягоды винограда оставались зелеными до зимы.

Фото: Олег Курдыбаха

Меня это зацепило, – смеется Олег Курдыбаха. – Решил прямо над этими кустиками возвести теплицу. И виноград вызрел. Теперь у меня тепличных (южных) сортов винограда с крупными, спелыми вкусными ягодами гораздо больше, чем тех сортов, которые растут в открытом грунте.

Сигнал зреть быстрее

Самые неприхотливые сорта винограда, которые может вырастить даже начинающий садовод – это Зилга, Альфа, Мариновский, Мускат донской Память Дамковской, Алешенькин, Космос, Русский Конкорд, Сластена Кристалл и другие. В Сибири в настоящее время выращивают порядка 500 сортов винограда.

– Почему-то большинство садоводов уверены, что ухаживать за виноградом очень сложно, трудоемко: якобы виноград не успеет вызреть за такое короткое лето, как в Тюмени. На самом деле, если вы бывали на юге России, то заметили, что световой день там намного короче, чем в Сибири. Таким образом, солнца у нас больше, а тепла в течение лета в любом случае хватает, – уверен Олег Курдыбаха. – Понятно, что на тюменских участках мы не сможем вырастить интересные экзотические сорта винограда. Однако из 500 сортов, которые уже апробированы в сибирских условиях, можно выбрать для себя достаточно много вариантов.

Я чаще всего езжу отдыхать на российский юг в августе. И если в Тюмени к этому времени я уже угощаюсь собственным виноградом, то на юге столкнулся с тем, что эти же самые сорта в августе еще не поспели.

Как ни странно, этому способствует наш климат. В августе в Сибири ночи становятся холодными, и виноград получает сигнал на ускоренное созревание, он «понимает», что скоро зима начнется, и нужно быстрее набрать сахара и вызреть. На юге этого не происходит: виноград никуда не торопится. Теплые ночи и жаркие дни способствуют постепенному медленному набору веса ягод.

Фото: Олег Курдыбаха

Для простоты понимания – уход за виноградом точно такой же, как за томатами. Ту и другую культуру нужно подвязывать.

Мастер-классы на дачах

Собранный виноград тюменец не реализовывает: невыгодно. В августе-сентябре, когда поспевает местный виноград, прилавки магазинов заполняет привозной, который очень доступен по цене для массового покупателя.

Фото: Олег Курдыбаха

– Продавать собственноручно выращенный виноград по 80-100 рублей за килограмм нерентабельно, поэтому я оставляю ягоды на различные заготовки (компоты-варенья-джемы) и делаю в том числе вино.

Реализую саженцы. Весной черенкую виноградную лозу и продаю, – говорит садовод. –Основные покупатели саженцев –люди предпенсионного и пенсионного возраста, которые уже имеют возможность побольше проводить времени на земле. Молодежь тоже интересуется: кто-то хочет превратить виноградарство в коммерческое направление, кто-то реализует грант или инвестирует в закладку виноградника. Периодически выезжаю на презентации, договариваюсь с председателями садовых товариществ и где-нибудь на въезде ставлю палатку. Это обычно осенью происходит, когда уже урожай винограда собран. Развешиваю гроздья винограда, угощаю. Многие не верят, что этот виноград выращен в Патрушева, считают – из Крыма привезен. Некоторые вообще думают, что виноград искусственный, из пластика.

Фото: Олег Курдыбаха

Олег Курдыбаха планирует расширить личный виноградник, увеличить количество сортов, удалить те кусты, которыми «наигрался».

– В мире существует больше тридцати тысяч сортов винограда, – подчеркнул тюменец. – Все, конечно, не смогу попробовать, но буду к этому стремиться. Мне это очень интересно.