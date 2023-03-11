Алексея Газиева, захватившего в заложники сотрудника тюменского магазина, отправили в СИЗО до 9 мая 2023 года

В суде Газиев извинился перед потерпевшими Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Центральный районный суд арестовал обвиняемого в покушении на убийство и захвате заложников в тюменском магазине «Магнит» 33-летнего Алексея Газиева на два месяца. За решеткой мужчина пробудет до 9 мая 2023 года.

Суд арестовал Газиева на два месяца Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

По данным Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, около двух часов ночи 10 марта 2023 года в полицию обратились люди. Они рассказали, что в круглосуточном магазине по улице Александра Протозанова неизвестный, угрожая ножом, захватил заложников – сотрудников магазина.

Позже двое выбрались через запасный выход, но третьему не повезло. Удерживая его, о стал требовать представителей СМИ в обмен на освобождение заложника. На место выехали сотрудники Росгвардии и полиции, которые освободили заложника и задержали преступника. Свою вину мужчина в суде признал полностью, извинился перед потерпевшими и всеми, кто его пытался успокаивать.

Алексей Газиев отправится в СИЗО Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В пресс-службе СК РФ по Тюменской области добавили, что следователи изъяли все видеозаписи с камер видеонаблюдения магазина. Совсем скоро следователи назначат Газиеву психолого-психиатрическую, медицинскую и дактилоскопическую экспертизу.