В Тюмени на губастую рэпершу Инстасамку завели дело после жалоб общественников

Фото: https://vk.com/samkaofficial Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Не успела Даша Зотеева, более известная как Instasamka, выдохнуть после запретов ее концертов в Тюмени, как на скандальную губастую рэпершу навалилась очередная напасть. А всё дело в том, что в полицию обратился бдительный общественный деятель Юрий Рябцев, обвинив звезду в мелком хулиганстве.

В одном из своих заявлений Рябцев написал, что тексты Зотеевой причиняют ему «нравственные страдания и претерпевание чувства обиды, стыда и возмущения». Причем позже общественник рассказывал, что «не знает, кто это такая» и «никогда ее песен не слышал». Однако тюменец уверен, что в действиях Инстасамки есть признаки неуважения к обществу и мелкого хулиганства. А именно – распространение в интернете неприличной информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и нравственность.

После обращения Рябцева в тюменской полиции завели административное дело на рэпершу. По словам общественника, дело будут рассматривать в течение тридцати рабочих дней.

«В ходе работы по данным заявлениям возбуждено производство по делу об административном правонарушении в отношении рэп-исполнительницы, именуемой себя INSTASAMKA (Дарья Зотеева), о результатах рассмотрения заявления Вы будете уведомлены дополнительно в установленный законом срок», – говорится в заявлении полиции.

Однако это еще не всё. Заявления с жалобами на тексты певицы отправили в прокуратуру Тюменской области, в Роскомнадзор и уполномоченному по правам ребенка Андрею Степанову. Скандальную певицу ждет штраф.

Напомним, что ранее на Дарью Зотееву ополчился тюменский родительский комитет, который потребовал у губернатора региона отменить концерт Инстасамки. Концерт не отменяли, но вот бар, в котором должна была выступить рэперша, закрылся буквально перед самым приездом инста-дивы.