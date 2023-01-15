Губастая рэперша Инстасамка бросила вызов Мизулиной из-за жалоб чиновницы на тур по России

Фото: соцсети Инстасамки

В Тюмени набирает обороты нешуточный скандал вокруг рэперши Инстасамки из Тобольска. Всему виной ее предстоящий концерт в Тюмени. Исполнительный директор Национального центра помощи детям, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина готовит жалобу главе Тюменской области Александру Моору и надеется, что мероприятие удастся отменить. Однако звездная тоболячка в своих социальных сетях бросила вызов чиновнице и отрезала: тур всё равно состоится.

РАЗВРАЩАЕТ ДЕТЕЙ И ПОРТИТ ПОКОЛЕНИЕ!

По мнению Екатерины Мизулиной, творчество Инстасамки «далеко от здравого разума и смысла». Песни тоболячки плохо влияют на детей, пропагандируют употребление наркотических веществ и развращают подрастающее поколение. Чиновница заявила, что «юное дарование» в своем блоге рекламирует продажу запрещенных веществ. Отсюда и обращения к губернатору Тюменской области и к другим главам регионов.

Сама же Инстасамка практически молниеносно отреагировала на высказывания Екатерины Мизулиной. По словам исполнительницы, для российского тура она полностью поменяла программу и всё то, что не раз вызывало раздражение и лишние вопросы, осталось в прошлом.

– Мы едем с программой без мата и без старого материала. На сцене вы не увидите никакого старого стиля и моих фирменных выходок, – уверяет тоболячка.

фото: соцсети Инстасамки

Она также добавила, что услышала всех уже давно и в свои 22 года понимает, «что к чему».

«От меня подставы не ждите! Я и моя команда соскучились по нашей аудитории, и ничего, кроме классной музыки и хорошего настроения, мы с собой не везем», – пишет Инстасамка.

Кроме того, она сообщила, что ничего не пропагандирует и не собирается. Всё, что ее интересует, – это люди, хорошее настроение и создание классной музыки. Однако состоится ли ее концерт 29 марта в Тюмени, покажет только время.

К СКАНДАЛАМ ЕЙ НЕ ПРИВЫКАТЬ

Напомним, что Инстасамка добилась славы не только провокационными песнями, но и своим поведением. Она не раз попадала в «неловкие ситуации» и делала на этом, как сейчас принято говорить, хайп. Например, пару лет назад она устроила разнос опоздавшим к ней визажистам. После того как ее собрали и накрасили, она вышвырнула косметику, закатила скандал и заявила, что «самая высокооплачиваемая рэп-исполнительница страны не потерпит к себе подобного отношения». За свои слова Дарья Зотеева, больше известная как Инстасамка, конечно, не извинилась, зато лишилась роли в мультике «100% Волк». Девушка озвучивала одного из героев, однако после скандала и всеобщего бунта людей и коллег по цеху создатели убрали ее голос из мультфильма.

фото: соцсети Инстасамки

В 2020 году в копилку скандалов Инстасамки добавился еще один. В тот год как раз буйствовал коронавирус, многие были вынуждены заказывать еду на дом и пользоваться услугами курьеров, они-то и стали жертвами гнева популярной рэп-исполнительницы.

Инстасамка возмутилась тем, что курьеры опаздывают, смеют отказываться от заказов или приносят еду без термосумок, масок и перчаток. После того как ей в очередной раз принесли еду без соблюдения коронавирусных мер, певица не выдержала и высыпала курьеру в лицо содержимое пепельницы. Помимо этого, пригрозила в следующий раз высыпать чего-нибудь и похуже.

фото: соцсети Инстасамки

Впрочем, без внимания тоболячки не остались и представители образования, медицины и других социально значимых профессий. Инстасамка высказалась по поводу небольших зарплат и добавила, что люди сами виноваты, что выбрали трудиться в этих сферах «за копейки».

Несмотря на то что каждая выходка сопровождается осуждениями рэп-звезды, она не придает значения словам других и делает всё по-своему.

В ее недавнем интервью она и вовсе выдала, что может купить Тобольск и вообще не представляет, как там живут люди. Одно ее пальто, по словам интернет-дивы, дороже, чем весь этот сибирский город. При этом Дарья Зотеева сама родом из Тобольска и когда-то родилась в небогатой семье. Но, судя по всему, об этом она забыла.

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