2019-11-13T11:02:59+03:00
Звезды

Снова в деле: тюменский родительский комитет хочет отменить концерт Инстасамки

По мнению общественников, такая музыка разрушает психику и развращает детей
Вадим Бегун
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Тюменский родительский комитет хочет отменить концерт Инстасамки. Фото - "INSTASAMKA | 25.11 | ТЮМЕНЬ @ ДОМ ПЕЧАТИ"Тюменский родительский комитет хочет отменить концерт Инстасамки. Фото - "INSTASAMKA | 25.11 | ТЮМЕНЬ @ ДОМ ПЕЧАТИ"
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Тюменский родительский комитет снова в деле. На этот раз организация собирается воспрепятствовать проведению в областном центре концерта рэперши Инстасамки, который должен состояться 25 ноября в Доме печати. По мнению членов родкома, ее репертуар выходит далеко выходит за грань допустимых норм человеческого поведения.

«Берегите своих детей. Воспитывайте их на лучших образцах русской культуры, которой восхищается весь мир. Эти образцы в великом множестве присутствуют в нашей литературе, музыке, живописи, истории. Не позволяйте аморальным исполнителям от музыки влиять на формирование ценностей ваших детей. Будьте ответственны и бдительны!» – говорится в сообщении родкома, размещенном на их официальном сайте.

Это не первый концерт, который пытается саботировать организация. Ранее в опалу попал Егор Крид, Фейс, а также группы «Френдзона» и «Литтл Биг».

– Почему в Ярославле, Сургуте, Красноярске, Дагестане, в других регионах отменяют концерты, а в Тюмени нет? Может быть, с этим вопросом нам стоит обратиться к президенту России Владимиру Путину? Может быть, он ответит, почему Федеральный закон №436 не работает в Тюмени применительно к музыкальным исполнителям, которые распространяют разврат, пропагандируют алкоголь и наркотики, нецензурную лексику, антисемейные ценности, тем самым растлевают подрастающее поколение? – вопрошают в родкоме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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