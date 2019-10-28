Пропаганда каннибализма, садизма и разврата: тюменский активист выступил против концерта группы "Литтл Биг"

СЕГОДНЯ 13:41 2019-10-28T13:41:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменский активист Виктор Копцов призывает отметить концерт группы LITTLE BIG, который должен пройти в областном центре 21 ноября. По его словам, тексты песен коллектива пропагандируют не только каннибализм и садизм, но и, цитата, «растормаживают сферу половых влечений».

«Даже по результатам беглого анализа приходишь к выводу, что творчество группы целиком состоит из деструктивной информации, причиняющей вред физическому, психическому здоровью и развитию детей. Песни исполнителя содержат пропаганду алкоголя, наркотиков, суицидального поведения, каннибализма, садизма, разврата, растормаживают сферу половых влечений, различных половых извращений», – пишет в заявлении на имя начальника УМВД по Тюмени Юрия Алтынова Виктор Копцов.

Активист просит главного полицейского города приложить усилия к отмене концерта LITTLE BIG, провести проверку деятельности дворца спорта «Рубин», где должна выступать группа, на соответствие Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Кроме того, он хочет инициировать комплексную проверку творчества группы на предмет его соответствия законодательству России.

В случае экспертного подтверждения всех фактов мужчина желает привлечь коллектив к административной и уголовной ответственности и даже полностью запретить его деятельность на территории РФ. Свои жалобы он также направил в прокуратуру и комитет по культуре.

ИСТОЧНИК KP.RU