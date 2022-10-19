«Не обессудьте!»: рэпер Гуф объяснил, почему отменен его концерт в Тюмени

Рэпер Гуф объяснил, почему отменен его концерт в Тюмени. Фото: Скриншот с видео

Рэпер Алексей Долматов, он же Гуф, объяснил, почему его концерт в Тюмени, который должен был состояться 20 октября, отменен. Вернее, выступление артиста перенесено – уже неплохо для многочисленных фанатов артиста, который много лет пользуется огромной популярностью.

«Немного печальные новости для городов, где я должен был выступать. Я словам ребро. Концерты переносятся на весну. Не обессудьте! Все билеты остаются в силе», – сообщил хип-хоп артист в видеоролике.

Также он показал справку, выданную врачом-травмотологом. В ней говорится, что Долматов получил закрытый неосложненный перелом 9 ребра слева без смещения. Ему прописали анальгетики при сильных болях и мази.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице отменили концерт уругвайской актрисы и певицы Наталии Орейро. Выступление уругвайской дивы под названием «20 лет вместе» отменён из-за «некоторых проблем». Официальное обращение ко всем зрителям опубликовали организаторы тура в социальных сетях.