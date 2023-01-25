Тюменский родком требует у Моора отменить концерт «губастой рэперши»

Фото: соцсети Дарьи Зотеевой

Скандальная рэперша из Тобольска Дарья Зотеева, больше известная как Инстасамка, наделала немало шума. В этом году у нее намечен тур по России. Однако такому «счастью» мало кто рад. Разве что преданные молодые фанаты. Сначала эпатажной исполнительнице бунт устроила глава Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина, пригрозив написать Моору и сорвать ее предстоящий концерт в Тюмени, а затем подключился и местный родительский комитет.

Как сообщается на сайте тюменского родительского комитета, родители и руководитель организации Андрей Генерозов призывают губернатора региона Александра Моора и других чиновников обратить внимание на ситуацию и отменить концерт тоболячки.

Также Генерозов высказал, что эта «артистка» притянула и сформировала вокруг себя такую же озабоченную аудиторию, которая запала не на классную музыку, а на сомнительный образ.

– Образ похотливого интернет-животного, живущего в социальных сетях! – написал глава комитета.

Напомним, ранее мы писали, что Инстасамка после заявления Мизулиной пообещала, что на концерте не будет ни мата, ни пропаганды наркотических средств. Также она в свое оправдание сказала, что просто соскучилась по аудитории и от нее подвоха точно можно не ждать.