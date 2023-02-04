Тюменский бар «Дом Культуры» на улице Максима Горького объявил о закрытии

Фото: Тюменский бар «Дом Культуры»

Тюменский бар «Дом Культуры» на улице Максима Горького, в котором 29 марта должна была выступить Инстасамка, объявил о закрытии.

– Друзья, команда проекта останавливает свою деятельность по старому адресу, но мы не прощаемся с вами. До встречи в новых проектах! – написали в социальных сетях владельцы бара.

При этом продажа билетов на концерт Инстасамки продолжается, хотя в анонсе указано именно это заведение. О каких-то изменениях, связанных с запланированным концертом не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что губастая рэперша Инстасамка бросила вызов Мизулиной из-за жалоб чиновницы на тур по России.