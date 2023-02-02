«Никто собаку не усыпит!»: эксперты рассказали, что грозит хозяину собаки, укусившей двухлетку, и чем может обернуться укус для малыша

Ребенку на рваную рану наложили швы, а на хозяина пса завели уголовку Фото: pixabay.com

18 января в одном из жилых домов Тюмени соседский стаффорд вцепился в лицо двухлетнему мальчику. Женщина с ребенком зашли в лифт, в котором находились собака и ее хозяин. На то, что пес без намордника, мама малыша не обратила внимания. Да и явно не ожидала такого поворота. Характерный звук то ли цепи, то ли какого-то другого постороннего предмета вызвал у четвероногого агрессию, и он напал на беззащитного ребенка, откусив ему часть щеки. Окровавленного малыша увезли в больницу, наложили швы и оставили под наблюдением врачей. Родители же требуют усыпить стаффорда и отказываются от попыток хозяина животного как-то иначе урегулировать вопрос.

фото: Екатерина Байкалова

Как выяснилось, хозяин собаки 23-летний спортсмен из Тобольска и экс-тренер. На него заведено уголовное дело по статье «Причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности». С журналистами молодой человек разговаривать не желает, ссылаясь на то, что все подробности рассказал силовикам. Корреспондент «КП»-Тюмень» пообщался с юристом и психологами и выяснил, могут ли усыпить собаку, какое грозит наказание, а также чем в будущем может обернуться для малыша та роковая встреча.

ТЮРЬМА НЕ ГРОЗИТ

По словам юриста Тимура Темиргалиева, ответственность хозяина собаки, которая укусила человека, бывает двух видов. Первая – это гражданско-правовая. В таком случае виновник возмещает материальные и моральные потери. Вторая – это публично-правовая. В нее входит административная и уголовная ответственность перед государством за совершение противоправных действий.

– В нашем случае больше интересует второй вид ответственности, который зависит от степени тяжести вреда здоровью пострадавшего и характера вины хозяина животного. Например, умысел это или неосторожность, – поясняет юрист.

Он также добавил, что умышленное причинение вреда здоровью наказывается более сурово. Даже лишением свободы на восемь лет. Однако в случае с мальчиком и стаффордом всё больше похоже на то, что хозяин не уследил за своим «подопечным», в частности, не надел намордник.

Фото: Екатерина Байкалова

– Можно сказать, что тюрьма собачнику точно не грозит. Могут дать штраф, обязательные или исправительные работы либо ограничение свободы, но это очень маловероятно, – продолжает эксперт.

Кроме того, с большой долей вероятности будет проигнорирована и просьба родителей пострадавшего ребенка. Они требовали усыпить животное, аргументируя свою позицию тем, что не хотят, чтобы кто-нибудь еще пострадал.

– Законом уничтожение или изъятие собаки в таком случае не предусмотрено. Ее могут усыпить, но только если это решение примет сам хозяин, – сказал юрист Тимур Темиргалиев.

ПРОБЛЕМЫ С РЕЧЬЮ, СНОМ И СПОКОЙСТВИЕМ

Пострадавший ребенок получил не только физические увечья в виде рваной раны на щеке, но и психологические. Нестерпимая боль смешалась с неожиданным страхом, испугом и агрессией со стороны. Это, по словам психологов, может отразиться на будущем малыша. По словам детского психолога-дефектолога Марины Низамовой, до пяти лет у детей формируются основные навыки и из-за какого-то сильного стресса они могут их растерять или вовремя не приобрести.

– Двухлетний малыш еще точно не разговаривает полноценными предложениями и только учится выражать свои мысли, потребности, желания. Так как этот навык в головном мозге у ребенка еще не отточен и полноценно не закреплен, из-за укуса собаки он совсем может прекратить словесно контактировать с людьми либо же заговорит намного позже своих сверстников. Допустим, когда психика переработает полученный стресс и перестанет быть для маленького человека настолько губительна, – говорит психолог.

ребенку может потребоваться помощь детского психолога Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

А психолог Екатерина Долженко добавила, что сейчас родителям предстоит пройти большой путь. Травма, которую получил ребенок, будет давать о себе знать продолжительное время, и взрослым нужно набраться терпения, чтобы стойко всё это выдержать и пережить.

– Сейчас ребенок может плохо спать по ночам. Вскакивать посреди ночи от кошмаров, плакать, истерить. Пугаться собак, резкого шума, каких-то раздражителей. Может стать подозрительным, аккуратным, запуганным и тихим. Также может закрываться в себе и бояться прыгать, бегать, быть собой, так как подсознательно еще свежо то неожиданное нападение пса. – отметила Власенко.

Но есть и хорошая новость: возраст у ребенка еще слишком мал и вероятность того, что во взрослом периоде он ярко вспомнит о произошедшем, мала. Да, может остаться шрам, но той эмоционально нестерпимой боли уже не будет.

– Самое лучшее, что сейчас могут сделать родители, это окружать его заботой. Дарить любовь, разговаривать. Устанавливать эмоциональное доверие и ощущение безопасности. И, конечно, к детскому психологу тоже не помешает сходить, – подытожили специалисты.

СКОЛЬКО МОЖНО?

Как выяснилось, это не единичный случай в Тюмени, когда стаффорды проявляют агрессию в отношении людей или других животных. Одна из жительниц города рассказала корреспонденту «КП»-Тюмень» недавнюю ситуацию, которая произошла в жизни ее знакомых.

– На прошлой неделе на улице Валерии Гнаровской стаффорд напал на маленького бульдога, с которым гулял одиннадцатилетний ребенок. Чтобы защитить своего хвостатого друга, несовершеннолетняя хозяйка прикрыла собой животное, но разъяренный стаффорд всё равно смог отгрызть у пострадавшего ухо и очень напугал ребенка, – комментирует тюменка.

Она пояснила, что хозяйка агрессивного пса вышла из магазина в алкогольном опьянении и никак не отреагировала на происходящее.

– Писали заявление в полицию. Пришел участковый и сказал, что хозяйке за такое безответственное поведение ничего не будет! Просто верх безответственности и непонимания, какую опасность такие хозяева представляют для других людей! Если не готовы воспитывать животное или нести за него полную ответственность, не нужно тогда никого заводить! – подытожила женщина.

ОФИЦИАЛЬНО

Прокурор Тюменской области Владислав Московских проконтролирует расследование уголовного дела по факту причинения вреда здоровью двухлетнего ребенка в результате нападения собаки в лифте.

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