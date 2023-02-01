Прокурор Тюменской области взял на контроль ЧП с собакой, изуродовавшей личико двухлетнему малышу Фото: Татьяна Коркина

Прокурор Тюменской области Владислав Московских проконтролирует расследование уголовного дела по факту причинения вреда здоровью двухлетнего ребенка в результате нападения собаки в лифте. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, СМИ распространили сведения о малыше, который получил травмы после нападения собаки в лифте в одном из домов на улице Верхнетарманской.

В отношении владельца животного отдел полиции № 2 УМВД России по Тюмени 27 января 2023 года возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Ход и результаты расследования уголовного дела прокурор Тюменской области взял на личный контроль.

Кроме того, Владислав Московских поручил и.о. прокурора Ленинского административного округа Тюмени провести проверку и установить причины и условия произошедшего. Также он поручил помочь пострадавшему ребенку и его семье. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.