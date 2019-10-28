Агрессивный ротвейлер напал на бригаду тюменской скорой помощи

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-28T11:35:12+03:00

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В поселке Богандинский ротвейлер два раза пытался напасть на бригаду скорой помощи, прибывшую по звонку 80-летней пенсионерки, у которой поднялось давление. При этом хозяева собаки уверяли, что медикам не стоит бояться «по-доброму» лающего животного.

Как вспоминает фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Елена Коновалова, не успела она зайти в частный дом пациентки, как ей вслед помчалась агрессивная собака. Женщине чудом удалось захлопнуть дверь перед самым носом животного. Во время оказания помощи запертый в ванной огромный ротвейлер все время лаял и скребся, пытаясь выбраться из заточения. Внезапно собаке удалось открыть дверь, задев лапой ручку, однако хозяйка ловко схватила разъяренного пса и посадила его на цепь.

– Слезы на глазах, руки трясутся, голос дрожит, давление у меня поднялось, как у пациентки. В красках представила, как ротвейлер нас с напарником загрыз. Только после того, как сын пенсионерки закрыл животное в вольере, мы смогли продолжить делать свое дело, – рассказала Елена Коновалова. Медик добавила, что состояние после оказанной помощи у пожилого человека значительно улучшилось.

ИСТОЧНИК KP.RU