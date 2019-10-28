2019-10-28T11:35:12+03:00
Общество

Агрессивный ротвейлер напал на бригаду тюменской скорой помощи

У женщины-медика, прибывшей на вызов, из-за инцидента поднялось давление
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменских медиков чуть не загрызла собака. Фото - pixabay.com.Тюменских медиков чуть не загрызла собака. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В поселке Богандинский ротвейлер два раза пытался напасть на бригаду скорой помощи, прибывшую по звонку 80-летней пенсионерки, у которой поднялось давление. При этом хозяева собаки уверяли, что медикам не стоит бояться «по-доброму» лающего животного.

Как вспоминает фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Елена Коновалова, не успела она зайти в частный дом пациентки, как ей вслед помчалась агрессивная собака. Женщине чудом удалось захлопнуть дверь перед самым носом животного. Во время оказания помощи запертый в ванной огромный ротвейлер все время лаял и скребся, пытаясь выбраться из заточения. Внезапно собаке удалось открыть дверь, задев лапой ручку, однако хозяйка ловко схватила разъяренного пса и посадила его на цепь.

– Слезы на глазах, руки трясутся, голос дрожит, давление у меня поднялось, как у пациентки. В красках представила, как ротвейлер нас с напарником загрыз. Только после того, как сын пенсионерки закрыл животное в вольере, мы смогли продолжить делать свое дело, – рассказала Елена Коновалова. Медик добавила, что состояние после оказанной помощи у пожилого человека значительно улучшилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменец с колготками на голове ограбил магазин на улице Паровозной
Хотела больше внимания: тюменка побила костылями своего знакомого
Тюменец погиб в пожаре в вагоне-бытовке на улице Зимней
Пришел в гости и украл дорогой телефон: на тюменца завели уголовное дело
Тюменцы встали в пробку на мосту по улице Мельникайте из-за аварии
Несколько телеканалов перестали вещать в Тюмени
Почти сто тюменцев эвакуированы из-за пожара в многоэтажке на улице Республики
Семейная игротека «Конструктория» пройдет в Тюмени
Алчный тюменец отравился в тюрьму из-за мигрантов
Тюменцы не перестают верить мошенникам и «дарить» им деньги
Тобольские студенты топором разрубили и похитили кабель с территории предприятия
Схватил за волосы, угрожал электродом: тюменец наведался на работу к возлюбленной
Погода на 28 октября в Тюмени: днем сильной дождь
Вопросы по обеспечению пожарной безопасности социальных объектов Тюменской области – на контроле у губернатора
В Тюменской области на треть снизилось количество погибших на воде по сравнению с 2018 годом
Тюменская область – на первом месте в России по урожайности овощей
Представители регионов УФО обсудили развитие телемедицины на круглом столе
Двенадцатиканальный электрокардиограф появился в кардиологии тобольской областной больницы
Николай Цуканов оценил культурно-досуговый центр, построенный в Богандинском в рамках нацпроекта «Культура»
Переехать из районов Крайнего Севера в Тюменскую область стало проще благодаря нацпроекту
В селе Казанское Тюменской области ремонтируют акушерское отделение областной больницы
Бесплодные тюменцы могут стать родителями благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям
Нацпроект «Образование»: в Заводоуковском городском округе реализуется проект «Точка опоры»