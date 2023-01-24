В Тюменской области охотничья лайка убила рыбака, наступив лапой на спусковой крючок ружья Фото: Татьяна Коркина

Необычное уголовное дело поступило в Тобольский районный суд в отношении местного жителя по имени Эльмар, который обвиняется в убийстве человека по неосторожности.

По данным Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, днем 30 октября 2023 два приятеля – Эльмар и Маннур – отправились на рыбалку на озеро Большой Шишкарым, в восьми километрах от деревни Тахтагул Тобольского района. Это труднодоступный район под названием Заболотье. Помимо рыболовных снастей обвиняемый взял с собой охотничье ружье ТОЗ-34 12 калибра.

Эльмар забыл поставить заряженное оружие на предохранитель и положил его на деревянные санки, возле которых носились две охотничьи лайки. Одна из собак наступила лапой на спусковой крючок ружья, и оно выстрелило в спину потерпевшему. От выстрела Маннур скончался на месте от травматического шока и обильной кровопотери.

Следствие выяснило, что Эльмар грубо нарушил правила обращения с огнестрельным оружием и проявил небрежность, оставив в санях заряженное оружие без чехла. Теперь делом займется суд, заседание в котором намечено на 6 февраля.

Известно, что труп Эльмара из-за труднодоступности Заболотья два дня не могли привезти в Тобольск.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что под Петербургом собака застрелила охотника.