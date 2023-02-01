Сказочные герои, старцы и аниме: как нейросеть увидела тюменских чиновников и звезд

Фото: нейросеть и соцсети участников

В интернете по сей день вирусятся изображения глав государств, высокопоставленных чиновников, артистов и музыкантов. Мы не стали оставаться в стороне и тоже решили сделать подборку. Начали свой эксперимент, конечно, с главы Тюменской области Александра Моора. Он, глазами искусственного интеллекта, получился как из мультфильма. И, судя по всему, тоже имеет какой-то руководящий статус.

нейросеть и соцсети главы

Следующим героем нейросети стал мэр Тюмени – Руслан Кухарук. Седой, солидный, при пиджачке и в цветастом галстучке. Все, как и полагается настоящему чиновнику, но с долей романтизма.

нейросеть и соцсети главы

А из артистов мы решили поэкспериментировать с теми, кто у всех на слуху. Например, скандальная и провокативная рэперша из Тобольска Дарья Зотеева, больше известная, как Инстасамка. В последнее время исполнительница наделала немало шума. Всему виной ее предстоящий тур по стране. Сначала против Дарьи встала Мизулина, а потом и родительский комитет Тюмени. Они требуют отменить концерт Зотеевой, так как считают, что она навязывает неправильные ценности и портит подрастающую молодежь. При этом в нейрости тоболячка вышла вполне себе миловидным персонажем. Полной противоположностью ее настоящей личности.

нейросеть и соцсети Инстасамки

Не похожим на себя получился любимец публики Сергей Жуков. Из жгучего брюнета с позитивной физиономией и привлекательной улыбкой, он превратился в седого мужчину. Характерные усы, строгое или даже мудрое лицо, напоминает персонажа японских мультфильмов, где старец передает знания своим ученикам или тем, кто хочет встать на путь просветления.

нейросеть и соцсети Жукова

"Состарился" и Баста. Из молодого, энергичного, татуированного мужчины он превратился в пожилого человека, с очками, морщинами и, по-моему, сменил национальность.

нейросеть и соцсети Басты

Нам захотелось посмотреть и на известную сваху страны. Нейросеть из темпераментной, нагловатой, амбициозной и пробивной женщины сделал молодую, немного романтичную натуру. Гузеева на втором снимке омолодилась лет на 20 и поменяла даже цвет глаз.

Нейросеть и соцсети Гузееваой

А эпатажная балерина, садящаяся в любом месте на шпагат и показывающая возможности своих ног и тела, стала похожа на аниме. Искусственный интеллект лишил и Волочкову пышной груди, предпочитая все это прикрыть нечто похожим на кимоно. Получилось довольно мило.

Нейросесть и соцсети Волочковой

Рэпер Егор Крид тоже знатно с помощью нейросети преобразился. Думаю, многие бы не узнали этого артиста, если бы он был представлен без первого снимка. Не то женщина, не то мужчина. Пышные красные губы, Веки. Украшения, прикрывающие лицо и часть головы. Интересно, а самому Криду такой образ бы понравился?

Нейросеть и соцсети Крида

Группе Dabro, пожалуй, повезло меньше всех. Два брата, покоряющие города своими песнями и собирающие толпы фанатов на стадионах, вдруг превратились в разнополых. Искусственный интеллект решил, что Михаилу нужно смягчить черты лица и из брутала превратить в мультяшного милашку, то Ивана он представил и вовсе девушкой.

Нейросеть и соцсети группы Dabro

В завершении нашего эксперимента мы подумали и о Джигане. Его лицо часто пестрит в социальных сетях и в СМИ. Он также периодически становится объектом различных скандалов или неловких ситуаций. Однако нейросеть из него сделала вполне себе доброго героя. Прикрыв тату измазанной краской рубашкой. И если в жизни Джиган иногда ведет себя не самым лучшим образом, сбривает веки, попадает в наркодиспансеры, ставит под сомнение сохранность своей семьи, то о его тотеме или мультяшной копии совсем так и не скажешь.