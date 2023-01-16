Екатерина Мизулина требует отменить концерт Инстасамки в Тюмени

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Тюменцы, купившие билет на концерт Инстасамки, могут не попасть на шоу любимой исполнительницы. Дело в том, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина требует отменить выступления артистки, поскольку все они проводятся с нарушениями. В частности, речь идет о пропаганде развратных действий по отношению к детям и рекламе наркотиков.

– В погоне за сверхприбылью Инстасамка рекламирует магазины по продаже наркотиков. Реализация билетов на концерты осуществляется совсем бесконтрольно. Несмотря на возрастную маркировку, при проведении концертов в зале находится очень большое количество детей, – говорит Мизулина.

Также, по ее словам, такое ощущение абсолютной безнаказанности приводит к совершению подобных правонарушений и рано или поздно всё это повлечет за собой меры со стороны правоохранительных органов.

Напоминаем, что это уже не первый случай, когда в городе пытаются отменить концерт Инстасамки. Несколько лет назад против ее шоу выступал тюменский родительский комитет.