В Тюмени чиновник представился участником спецоперации в чат-рулетке, а потом заявил, что это монтаж

Фото: скриншот с видео

В неоднозначную ситуацию попал ведущий инженер строительной лаборатории Службы заказчика по благоустройству Ленинского административного округа города Тюмени Евгений Чемагин. В интернете завирусилось видео с мужчиной, как две капли похожим на него. Отдыхая после утомительного рабочего дня, чиновник надел тельняшку, залез в чат-рулетку и выдал себя за военнослужащего, вернувшегося со спецоперации. По его словам, все девять месяцев он служит в морской пехоте.

Во время онлайн-разговоров Чемагин «честно» отвечал на вопросы, выдал неизвестным адрес и район проживания и пояснил, что вернулся в Тюмень на похороны сестры. Однако уже в завтра поедет «обратно». Правда, что имелось в виду под этим словом - неясно.

- Я - военный и раскрывать место геолокации не могу, - кратко ответил Евгений.

О месте дислокации собеседника обитатели чат-рулетки так и не узнали, зато выяснили его отношение к спецоперации на Украине.

- Нормально отношусь! Так и должно быть! - сказал неизвестный.

Отметим, что сам Евгений Чемагин отказался общаться с корреспондентом «КП-Тюмень». На вопросы журналиста он кратко ответил «без комментариев». Однако, как сообщается в ряде местных СМИ и соцсетях, сам чиновник якобы не имеет к создавшейся ситуации никакого отношения и что опубликованная видеозапись - монтаж. По его словам о ролике он узнал еще в начале недели и подтвердил, что у него действительно умерла сестра, а в чат-рулетке сидел от силы раза два. Он подчеркнул, что дискредитировать его не за что, так как в видео он ничего ужасного не сказал. Совесть чиста.

Добавим, на сайте городской администрации написано, что Евгений Чемагин возглавляет производственно-технический отдел службы заказчика. Ранее представитель власти ни в каких скандалах замечен не был. Кстати, информацию о том, что героем видео предварительно является Евгений Чемагин, лично выложил в сеть собеседник мужчины.

В администрации Тюмени корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» подтвердили, что на кадрах именно Чемагин. Однако подчеркнули, что это его личное время и личная жизнь. К тому же, в чат-рулетке он не представляется как официальное лицо.

- Он не муниципальный служащий и ничего не сказал особенно. Это не касается его работы и должностных обязанностей. Вопрос в том, кто прислал видео, и почему именно его, - подчеркнули в мэрии.

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