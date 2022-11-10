Экс-глава поселения Ялуторовского района заставлял осужденных работать в его огороде Фото: Татьяна Коркина

В Ялуторовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы сельского поселения, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, с октября по декабрь 2019 года и с апреля по июнь 2022-го обвиняемый внес в табели рабочего времени липовые сведения о двух мужчинах. Якобы они, будучи осужденными и приговоренными к обязательным работам, выполнили свою работу. Вместо этого мужчины бесплатно работали в его личном подсобном хозяйстве.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли и изучили всю необходимую документацию и установили все обстоятельства преступления. Свою вину чиновник полностью признал, сейчас уголовное дело направлено в суд.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в 2018 году бывшего главу администрации поселка Московский в Тюменском районе обвинили в злоупотреблении полномочиями. С 2016 по 2018 годы он выписывал премии своим подчиненным и часть их денег требовал отдать ему. Полученными суммами глава распоряжался по своему усмотрению.