2018-10-02T12:45:07+03:00
Происшествия

Отбирал премии: экс-главу поселка в Тюменском районе обвиняют в злоупотреблении

Руководитель забирал себе часть денег подчиненных
Маргарита КАЛИНКИНА
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Экс-главу поселка в Тюменском районе обвиняют в злоупотреблении полномочиямиЭкс-главу поселка в Тюменском районе обвиняют в злоупотреблении полномочиямиФото: Ольга Крыльцова
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Бывшего главу администрации поселка Московский в Тюменском районе обвиняют в злоупотреблениями полномочиями (ч. 2 ст.285 УК РФ). С 2016 по 2018 годы он выписывал премии своим подчиненным и часть их денег требовал отдать ему. Полученными суммами глава распоряжался по своему усмотрению.

Следователем Тюменского межрайонного следственного отдела СКР совместно с сотрудниками отдела УЭБ и ПК МО МВД России «Тюменский» проведен обыск в администрации Московского муниципального образования, изъята необходимая документация, сообщили в областном управлении СКР. Устанавливаются все обстоятельства преступления, собираются доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

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