В Тюмени суд до февраля оставил в СИЗО чиноника, подозреваемого во взяточничестве

Чиновника, подозреваемого во взяточничестве, оставили под стражей до конца января
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области
В пятницу, 25 ноября, Ленинский районны суд Тюмени вынес решение о продлении пребывания под стражей директора ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Игоря Боркуна.
55-летнего чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
По решению суда Боркун останется в СИЗО как минимум до 28 февраля 2023 году.
По версии следствия Боркун с июня по ноябрь 2015 года получил более 26 млн рублей в качестве взятки от посредников, которые помогали одной компании выиграть тендер на торгах по государственному контракту.
В случае победы ООО на торгах Боркун, используя свое служебное положение, мог способствовать обеспечению его беспрепятственному исполнению и оплате.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что Боркуна подозревают в получении 26 миллионов рублей.