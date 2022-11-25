В Тюмени суд до февраля оставил в СИЗО чиноника, подозреваемого во взяточничестве

Чиновника, подозреваемого во взяточничестве, оставили под стражей до конца января Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В пятницу, 25 ноября, Ленинский районны суд Тюмени вынес решение о продлении пребывания под стражей директора ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Игоря Боркуна.

55-летнего чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По решению суда Боркун останется в СИЗО как минимум до 28 февраля 2023 году.

По версии следствия Боркун с июня по ноябрь 2015 года получил более 26 млн рублей в качестве взятки от посредников, которые помогали одной компании выиграть тендер на торгах по государственному контракту.

В случае победы ООО на торгах Боркун, используя свое служебное положение, мог способствовать обеспечению его беспрепятственному исполнению и оплате.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что Боркуна подозревают в получении 26 миллионов рублей.