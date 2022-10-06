В СИЗО Тюмени оказался ямальский чиновник за взятку в 26 млн рублей. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени под стражу взяли директора дирекции дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа. 55-летнего Игоря Боркуна обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Следователи считают, что с июня по ноябрь 2015 года мужчина получил более 26 млн рублей взятки от посредников, который помогали одной компании выиграть тендер на торгах по государственному контракту.

– В случае победы ООО на торгах Боркун, используя свое служебное положение, мог способствовать обеспечению его беспрепятственному исполнению и оплате, – пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, добавив, что мужчина пробудет в заключении до 30 ноября 2022 года.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Тюмени суд отправил под домашний арест до 24 ноября начальника общего отдела Государственной жилищной инспекции региона Алену Захарченко. Женщину обвиняют в получении взятки.

С декабря 2021 года по июнь 2022-го она получила от директора ООО «Тюменьаквавендинг» более двух миллионов рублей за согласование управляющим компаниям установки и размещения на домах водоматов питьевой воды.