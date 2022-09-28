Тюменская чиновница попалась на крупной взятке за установку водоматов. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд отправил под домашний арест до 24 ноября начальника общего отдела Государственной жилищной инспекции региона Алену Захарченко. Женщину обвиняют в получении взятки.

– С декабря 2021 по июнь 2022 года она получила от директора ООО «Тюменьаквавендинг» более двух миллионов рублей за согласование управляющим компаниям установки и размещение на домах водоматов питьевой воды, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, добавив, что постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Тюменский суд вынес решение по делу бывшего заместителя начальника УФСИН России по Тюменской области. Андрея Рукосмотрова признали виновным в получении взятки. По данным пресс-службы суда, Рукосмотров полностью признал вину и сообщил, что в совокупности получил взятками 360 тысяч рублей.