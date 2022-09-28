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Происшествия28 сентября 2022 11:56

Тюменская чиновница попалась на крупной взятке за установку водоматов

Женщину посадили под домашний арест
Евгений Значковский
Тюменская чиновница попалась на крупной взятке за установку водоматов.

Тюменская чиновница попалась на крупной взятке за установку водоматов.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд отправил под домашний арест до 24 ноября начальника общего отдела Государственной жилищной инспекции региона Алену Захарченко. Женщину обвиняют в получении взятки.

– С декабря 2021 по июнь 2022 года она получила от директора ООО «Тюменьаквавендинг» более двух миллионов рублей за согласование управляющим компаниям установки и размещение на домах водоматов питьевой воды, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, добавив, что постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Тюменский суд вынес решение по делу бывшего заместителя начальника УФСИН России по Тюменской области. Андрея Рукосмотрова признали виновным в получении взятки. По данным пресс-службы суда, Рукосмотров полностью признал вину и сообщил, что в совокупности получил взятками 360 тысяч рублей.