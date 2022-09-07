За взятки бывшего замначальника ФСИН в Тюмени отправили в тюрьму на три года. Фото: «КП».

Тюменский суд вынес решение по делу бывшего заместителя начальника УФСИН России по Тюменской области. Андрея Рукосмотрова признали виновным в получении взятки.

По данным пресс-службы суда, Рукосмотров полностью признал вину и сообщил, что в совокупности заработал взятками 360 тысяч рублей.

Напомним, с 2015 по 2018 годы Рукосмотров получал деньги и имущество от руководителя коммерческих организаций, помогая тому выигрывать госконтракты на закупку ингредиентов для киселя по завышенным ценам.

– Суд лишил Андрея Рукосмотрова свободы сроком на три года со штрафом 3,6 миллиона рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в пресс-службе. – Также суд запретил ему занимать должности во властных структурах сроком на три года.

Кроме того, суд лишил Андрея Рукосмотрова специального звания полковника внутренней службы.

В начале лета следователи завершили расследование дела о хищении бюджетных средств группой лиц. Среди них был глава департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов. Подробнее об этом деле можно прочитать в нашем материале.