В Тюмени суд отказался переселять чиновника из тюремной камеры в удобную квартиру Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Апелляционную жалобу адвоката, который действует в интересах 55-летнего экс-директора «Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО» Игоря Боркуна, оставили без удовлетворения. Дело в том, что обвиняемый просил заменить ему нахождение в СИЗО на домашний арест. Однако Тюменский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. В СИЗО он будет сидеть по 30 ноября 2022 года.

Напомним, Игорь Боркун обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. С июня по ноябрь 2015 года он получил более 26 млн рублей в качестве взятки от посредников, которые действовали в интересах одного из предприятий, пожелавшего выиграть тендер на торгах по госконтракту. Если эта компания побеждала в торгах, то Боркун мог способствовать обеспечению этого контракта с использованием служебного положения.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Ялуторовском районе экс-глава поселения заставлял осужденных работать в его огороде. Чиновник обвиняется сразу по двум статьям.