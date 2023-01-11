«Не больница, а концлагерь!»: жители Тобольска бьют тревогу и требуют провести проверку в областной больнице №3

Тоболяки намерены добиться справедливости Фото: Комсомольская правда

В Тобольске обрушился настоящий шквал жалоб на местную медицину. Тоболяки в социальных сетях делятся своими историями и, буквально, готовы пойти на все, лишь бы добиться справедливости или получения адекватной помощи. Помимо этого, они хотят, чтобы власти обратили внимание на проблему, полностью поменяли руководство Областной больницы №3 и провели соответствующую проверку.

– Недавно вызвал скорую помощь. Приехали, проверили давление, сделали кардиограмму сердца. Местные врачи сказали, что всему виной высокое давление. Их лечение не помогло. Я поехал в Тюмень, а там поставили гайморит! Вот и верь нашей тобольской медицине, – пишет мужчина.

НЕ БОЛЬНИЦА, А КОНЦЛАГЕРЬ

А тоболячка и вовсе рассказала, что госпитализация мамы закончилась моргом.

– Что происходит в Областной больнице Тобольска?, – задается вопросом женщина.

По ее словам, маму госпитализировали в конце ноября в отделение травматологии с переломом ноги, но в январе, вместо выписки из злополучного места, случились похороны. Убитая горем дочь не озвучила причину смерти в социальных сетях, добавив, что с этим разбираются компетентные органы, но зато поделилась тем, что происходило в больнице во время лечения ее матери.

– В больнице карантин, родных к пациентам не пускают. Моя мама никогда не жаловалась, все испытания переносила стойко. Я постоянно спрашивала, как к ней относится персонал, так как она не вставала с койки, а я переживала за гигиену и питание. Сначала она отвечала, что все хорошо, но потом, видимо, закончилось терпение, поделилась, что никакой гигиены нет и не дают даже пить. Затем, когда в палату вошла медсестра, мама испуганно оборвала разговор, – говорит тоболячка.

После этого тревожного разговора, по словам женщины, до мамы стало практически невозможно дозвониться.

– За время пребывания мамы в больнице мы неоднократно обращались в департамент здравоохранения, так как персонал работает только с их пинка! Горя мы «наелись» и после ее смерти, – делится женщина.

Чтобы забрать тело мамы, а также ее вещи, пришлось пройти целый квест.

– Мы вынуждены были звонить на горячую линию, так как элементарно не знали, где тело! В больнице утверждают, что отправили в морг, а в морге говорят, что его там нет! И вещи забрать из областной тоже оказалось непросто! Меня гоняли по отделениям. Когда нашли вещи, все было свалено в один пакет: протухшая еда, средства гигиены, нижнее белье, медикаменты, – вспоминает дочь погибшей матери.

В один момент у уставшей и убитой горем женщины сдали нервы.

– Еще нужно было найти мамины ценные вещи. Я спросила у персонала, где они? Они пошли смотреть запись в журнале, там ее не оказалось. Сказали, что они могут быть в другом отделении. И в этот момент я просто не выдержала и заорала! Все нашли. Принесли. Но это не больница, а концлагерь! – возмущается тоболячка.

СПУСТИЛИ УМИРАТЬ

Еще одну тревожную историю рассказала другая тоболячка. В ее ситуации закончилось все благополучно, но нервов убить для этого пришлось немало.

– Где-то чуть больше года назад у бабушки через три дня после установки кардиостимулятора случился инсульт. Мы вызвали скорую, ее увезли в больницу. С ней в этот момент была я. Медики, чтобы взять кровь, истыкали ей все вены! Она кричала от боли, а ей затыкали рот и хамили мне. Когда пришла врач, начала бабушке задавать вопросы, а она, из-за инсульта, ни на что не могла ответить! За нее отвечала я, за это на меня накричали и сказали, чтобы говорила бабушка!, – делится женщина.

Затем, по словам тоболячки, бабулю повезли на компьютерную томографию, хотя, при наличии кардиостимулятора, этого делать нельзя. Но все попытки донести эту информацию медперсоналу были, как об стенку горох.

– После КТ мы несколько часов безо всякой помощи находились в коридоре. Затем ее от меня забрали и дальше началось ужасное. Бабушка через три дня очнулась в подвале, куда всех спускают умирать! Там никого не кормят, не поят, они просто все привязаны к койкам. Бабушка хотела в туалет, но нашла только ведро и ей начали угрожать! Слава Богу, что моя бабушка выжила и все закончилось благополучно, но сколько там еще таких несчастных людей лежит!, – комментирует женщина.

БАРДАК, ДА И ТОЛЬКО!

Помимо халатного отношения тоболяки жалуются и на отсутствие лабораторий. Из-за этого результаты анализов приходится ждать часами.

– Почему такой бардак? У меня заболела дочка. Ей шесть лет. Температура доходила до 40. В четыре утра позвонила в скорую, а на том конце трубки мне нахамили и сказали «что вам скорая? Ну сделает укол». Я, если честно, дар речи потеряла. Нас забрали в инфекционное отделение. Сделали укол и оставили ждать, – говорит тоболячка.

После того, как температура снизилась, у ребенка взяли кровь и снова оставили ждать.

– Знаете, чего мы ждали? Пока анализы увезут в другую больницу, так как там лаборатория. На все это, вместе с забором крови и одним уколом, ушло четыре часа!

Женщина не собирается на все это закрывать глаза. Планирует писать жалобу в компетентные органы и добиваться справедливости.

ТРЕБУЕМ ПРОВЕРКИ

К слову, беспредел, происходящий в медицинских учреждениях города опостылел настолько, что тоболяки создали петицию и собирают подписи, чтобы, наконец, поставить во всем этом бардаке точку. Желательно жирную. Они требуют у соответствующих лиц провести проверку работы Областной больницы №3.

– Почти все жители Тобольска жалуются на Областную больницу №3, где неоднократно происходит халатное отношение сотрудников (не всех) к пациентам. Главный врач ничего не хочет менять. Это происходит уже на протяжении долгого времени. Больница не дает никаких официальных ответов, – содержание петиции.

Добавим, что некоторые инициативные горожане также намерены привлечь внимание средств массовой информации, но не местной, а на уровне Москвы.

ОТВЕТ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Корреспонденту «КП-Тюмень» в областном департаменте здравоохранения сообщили, что в каждом случае необходимо разбираться индивидуально. Там также добавили, что официальные обращения от граждан принимаются по горячей линии 8 (3452) 68-45-65 и 8-800-250-30-91, электронной почте dzto@72to.ru, письмом по адресу 625048 г.Тюмень, ул. Малыгина, 48, либо лично г.Тюмень, ул. Малыгина, 48, каб. 106.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что если у человека возник вопрос по поводу оказания медпомощи, он может задать его в медчате. К тому же, отвечают на них заместители главных врачей медицинских организаций, специалисты по связям с общественностью и другие сотрудники работающие с обращениями граждан. Чаты работают с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу. Стать участником медчата можно, перейдя по ссылке: «Тюмень. Здоровье».

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