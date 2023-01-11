В Тюменской области за два дня число заразившихся коронавирусом выросло в 37 раз Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 11 января 2023 года увеличилось на 75 человек, включая семерых детей. Таким образом, общее число заболевших ковидом с начала пандемии составило 249 009 человек.

На искусственной вентиляции легких находится 1 человек, под медицинским наблюдением – 389 человек.

Для больных коронавирусом развернуто 14 коек, свободный коечный фонд составляет 21,4%. Также за сутки проведено почти 2,4 тысячи лабораторных исследований (всего 4 661 231 исследований). Вакцинировано против коронавируса 1 422 387 человек, полный курс прошли 1 178 470 человек.

Напомним, два дня назад коронавирусом заразились только два человека.