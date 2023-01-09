Число заболевших коронавирусом на 9 января 2023 года увеличилось всего на 2 человека

Число заболевших коронавирусом на 9 января 2023 увеличилось всего на 2 человека Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 9 января 2023 года увеличилось на 2 человека (заболевших детей нет). Таким образом, общее число заразившихся ковидом с начала пандемии составило 253 684 человека, сообщили в информационном центре Тюменской области.

За сутки от коронавируса излечились 5 человек (за весь период – 248 884 человека). На искусственной вентиляции легких находится 1 пациент, под медицинским наблюдением остаются 414 человек. Для больных ковидом развернуто 13 коек, свободный коечный фонд составляет 23,1%.

За сутки проведено 2 394 лабораторных исследования на коронавирус (всего 4 656 688), против коронавируса вакцинировано 1 420 775 человек, полный курс прошли 1 177 795 человек.