Житель Тюмени получил обморожение II степени, отморозив себе кисти рук

Житель Тюмени получив обморожение II степени, отморозив себе кисти рук Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени за первую неделю 2023 года во взрослое приёмное отделение областной клинической больницы № 2 обратился 21 человек с травмами от холода. Как сообщили в пресс-службе больницы, три человека были госпитализированы. Подобный диагноз «подхватил» и маленький ребенок, который поступил в детское приемное отделение.

По словам руководителя экстренной службы ОКБ № 2 Антона Терехина, чаще всего обморожению подвергаются нос, щеки, уши, руки и ноги, пальцы. Если вы почувствовали покалывание или пощипывание – значит, у вас первые признаки холодовой травмы.

– Необходимо скорее зайти с улицы в тёплое помещение, по возможности выпить горячий чай, растереть ладони до ощущения тепла, затем ими согреть нос, щеки, уши, – посоветовал Антон Терехин.

Такое переохлаждение получил пациент, поступивший в приемное отделение ОКБ № 2. Мужчина отморозил себе кисти рук, получив обморожение 2-й степени. Его госпитализировали в реанимацию, затем перевели на долечивание в профильное отделение стационара.

– Комплексное лечение, тщательный уход, бережные перевязки вкупе с профессионализмом медиков позволили избежать ампутации рук и инвалидизации, тем самым сохранив пациенту прежние активность и качество жизни, – рассказал Терехин.