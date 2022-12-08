Тюменская поликлиника ответит за смерть врача, которого сбил автомобиль

Каир Кожахметов шёл за забытым инструментом по обочине трассы ночью, в мороз и погиб под колёсами автомобиля. Фото: соцсети.

Тюменская областная больница №15 (Нижняя Тавда) обязана ответить по закону за смерть фельдшера Каира Кожахметова. В декабре 2020 года 39-летнего медика сбила «Лада-Калина» на трассе Нижняя Тавда — Тюмень. В этот момент мужчина шел по трассе за забытым инструментом: в соседней деревне Московка Каир оставил пульсиксометр и тонометр у пациента. Эти, далеко не самые дорогие, инструменты могла забрать и другая смена, но Каир Кожахметов отправился за ними ночью, пешком, в мороз...

В Госинспекции труда по Тюменской области случай признали производственным и выдали предписание составить акт формы Н-1 (Акт о несчастном случае на производстве (Форма 2 (Форма Н-1)) на погибшего работника.

Отвечать за смерть фельдшера администрация больницы отказалась, в управлении здравоохранения сообщили, что рабочий день медика длится до 16 часов, а значит трагедия не связана с производством. Администрация больницы обратилась в суд. Но Верховный суд поддержал позицию Госинспекции труда.

- В определении Верховный Суд РФ по административному делу № 2а-523/2021 указал на то, что разрешая заявленные требования, суд апелляционной инстанции, проанализировав положения нормативных правовых актов, регулирующих спорные отношения, пришел к выводу о том, что предписание государственного инспектора труда в Тюменской области в оспариваемой части не нарушает права и законные интересы административного истца, поскольку в ходе проведенного расследования несчастного случая были установлены обстоятельства, опровергающие выводы, сделанные в Областной больнице № 15 — сообщили в госинспекции труда по Тюменской области.

В деле поставлена точка.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» подробно писала об этой трагедии, которая потрясла всю страну.