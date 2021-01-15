Шумиха в соцсетях и местных СМИ поднялась из-за скандального сообщения в соцсетях: бывшая участковая медсестра ГБУЗ ТО «Областная больница №15» (поселок Нижняя Тавда) Ольга Тунгулина опубликовала на своей личной странице пост о том, что 39-летний фельдшер Каир Кожахметов погиб в ДТП, отправившись за забытым у пациента медоборудованием.Как погиб Каир?Происшествие случилось около месяца назад, ДТП произошло на 53 км трассы Нижняя Тавда – Тюмень, 18 декабря около 18:15. Каир шел по краю проезжей части, а в темноте его не увидел водитель авто «Лада Калина». ГИБДД по Тюменской области поясняет, фельдшер шел по трассе, не соблюдая правила передвижения по дорожной полосе.– По данным ведомства, а также водителя, мужчина шел в попутном транспортном направлении. Вкупе с усталостью это стало причиной того, что в темноте идущего вдоль дороги заметить и совершить маневр было почти невозможно. В результате 39-летний сотрудник медучреждения погиб на месте от полученных травм, – сообщила Госавтоинспекция.По словам коллеги Каира Ольги Тунгулиной, он оставил пульсоксиметр и тонометр у пациента в соседней деревне Московка, к которому выезжала бригада неотложки. Говорят, что по просьбе коллег или даже под страхом увольнения Кожахметов отправился пешком за забытым оборудованием. Пройдя 27 км, Каир попал под машину и погиб.Что говорят коллеги?Сослуживцы Каира в последний раз видели его 18 декабря прошлого года в 14:00. По их словам, он пошел в деревню Московка, что в 20 км от Нижней Тавды, вопреки просьбам всего медперсонала. Ольга Тунгулина говорит, что Каир был совестливым человеком, ответственно подходил к любой работе.– Так и случилось в этот раз. Мы сказали ему: «Перестань ты, аппарат доставят фельдшеры, которые работают в той деревне, через пару дней». Но нас он тогда не послушал, – рассказала она.Другая коллега поясняет, что у него не было постоянного рабочего места, он был медицинским разнорабочим, а зарплата зависела от выполняемых задач: 22 000 рублей составлял месячный доход, но в случае работы в мобильном фельдшерско-акушерском пункте, за месяц выходило 12 000 рублей.Кстати, рабочий день Кожахметова длился до 16:00, на этом основании департамент здравоохранения Тюменской области изначально прокомментировал, что произошедшее не связано с его профессиональной деятельностью: «произошло вне рабочего времени». Ведомство выразило родным слова соболезнования по поводу гибели Каира в своем telegram-канале.– Чем дальше в лес – из перепечатки в перепечатку, из одной соцсети в другую – тем больше искажаются факты. К сожалению, действительно, трагически погиб наш коллега. Руководство ОБ№15 искренне выражает соболезнования родным. Однако произошедшее не связано с профессиональной деятельностью и произошло вне рабочего времени. Для справки: он не являлся сотрудником скорой помощи, он работал в отделении профилактики, – прокомментировала пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.Как идет следствие?За гибель сотрудника больница ответственность брать отказалась. Кроме того, противная сторона тоже обратилась в полицию. Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом и старшая медицинская сестра ОКБ №15 заявляют о клевете. По словам заведующего ФАПа, Каира Кожахметова никто не заставлял возвращаться за оборудованием. Злополучные пульсоксиметр и тонометр могли забрать другая смена. Пойти пешком в Московку он решил сам, никакого давления на него никто не оказывал.Однако, родные погибшего говорят, что Каир был безотказным, часто работал в выходные, на него всегда оказывали давление, могли повысить голос. Легко поверить, что Кожахметова могли заставить пойти за пульсометром угрозами увольнения. Меж тем, сестра погибшего Сония Кожахметова сообщила, что представители ведомства или больницы лично с родными не связывались.– Наверно, не считают нужным. Мы общаемся с коллегами брата. По их словам, руководство больницы не начинало никаких служебных проверок, да и в целом ничего не изменилось. Ждем следствия. Написали заявления во все органы, тоже ожидаем, пока нам что-то объяснят, – рассказала она.Проверка по факту гибели Каира Кожахметова продолжается. Следственный комитет РФ по Тюменской области выясняет обстоятельства гибели медработника. Родные Каира верят, что следственные органы найдут виновных, а кроме соболезнований в соцсетях им компенсируют потерю близкого человека.