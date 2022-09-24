Тюменские байкеры устроили масштабные покатушки от «Ориона» до Выставочного зала

Тюменские байкеры устроили масштабный автопробег от «Ориона» до Выставочного зала Фото: Евгений Значковский

Масштабный мотопробег состоялся сегодня, 24 сентября, на улицах Тюмени. Колонна байкеров закрыла мотосезон, проехав по по окружной дороге от ТЦ «Орион» до ТЭЦ-2, с выездом на улицы Республики, Тульскую, Севастопольскую к Выставочному залу. Именно там в течение трех дней проходит городской рок-фестиваль с исполнителями из Питера, Москвы и Челябинска (мы рассказывали, как к нему готовились).

Фото: Евгений Значковский

Один из байкеров, участник известного всероссийского мотоклуба Rolling Anarchy MCC Александр гоняет на мотоциклах уже 15 лет. Признается, что обожает гонять на байке и слушать рок. Правда, на фестивале, куда он отправится по окончании «гонок», любимых групп нет.

- Я люблю рок-группы, но они очень старые, такие же как, и я, - смеется Александр.

Фото: Евгений Значковский

Денис – байкер с 12 лет, но ни в каком мотоклубе до сих пор не состоит. Когда-то он сделал десятилетний перерыв, но в 2019-м снова сел на двухколесного друга и вновь влился в ряды байкеров. Говорит, «удобно, нравится, но не гоняет». Как закроет сезон – пересядет на машину, как-никак зима на носу.

Фото: Евгений Значковский

Фото: Евгений Значковский

Напомним, один из известных мотоклубов Тюмени называется «Ночные волки». Они не только занимаются мотоциклетным спортом, но и активно помогают Госавтоинспекции ловить нарушителей на дорогах. Во всяком случае, на показательных выступлениях по задержанию. Также мы рассказывали, что многие мотоциклисты ездят без прав (но это не касается байкеров, которые профессионально занимаются таким спортом).