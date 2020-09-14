Тюменские мотоциклисты ездят без водительских прав. Фото - pixabay.com.

В Тюмени мотоциклисты продолжают нарушать ПДД, создавая аварийные ситуации на дорогах. Поэтому инспекторы мотовзвода полка ДПС провели очередной рейд. Пять полицейских останавливали каждого водителя мотоцикла.

Всего проверено около 40 мотоциклистов, выявлено 18 нарушений правил дорожного движения. Четыре человека управляли двухколесным транспортом не имея водительских прав, их мотоциклы отправлены на специальную стоянку.

Кроме того, у пяти водителей мотоциклов не было страховых полисов ОСАГО, трое ездили без мотошлема, еще пять грубо нарушили ПДД, проехав перекресток на красный или не остановившись перед стоп-линией.

– В этом году в Тюмени произошло 31 ДТП с участием мотоциклистов, два человека погибли, 35 ранены. Отметим, что любой контакт мотоциклиста с асфальтом или автомобилем на большой скорости может стать фатальным, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.