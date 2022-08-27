В Тюмени полным ходом идет подготовка ко второму рок-фестивалю «Tyumen Rock & Cентябрьфест» Фото: Вера Зенина

В Тюмени полным ходом идет подготовка ко второму рок-фестивалю «Tyumen Rock & Cентябрьфест». Всего за три дня перед тюменцами и гостями города выступят более тридцати рок-групп разных стилей и направлений. Кстати, в 2022 году мероприятие решено провести в Выставочном зале.

- Это для нас первое подобное мероприятие. Считаю, что именно сейчас время экспериментировать, искать иные формы деятельности для привлечения новой аудитории. Тем более в этом нас готовы поддержать тюменские рестораторы, которые обеспечат всех гостей фестиваля фирменными блюдами и напитками. Так что уйти голодным точно не получится, - говорит генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков.

Рок-фестиваль пройдет с 23 по 25 сентября. Помимо хозяев, на тюменской сцене выступят группы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска.

- Кроме всего прочего, любое подобное мероприятие - это еще и событийный туризм. Один из партнеров «Сентябрьфеста» - проект Visit Tyumen. С его помощью надеемся привлечь в Тюмень гостей из Екатеринбурга, Челябинска, Сургута, Тобольска, Нижневартовска, Кургана и других городов, - рассказывает Михаил Брудков.

Концертная программа пройдет на двух сценах. Также будут организованы большой танцпол, аттракционы и торговля.