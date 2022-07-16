В сентябре в Тюмени пройдет городской рок-фестиваль с исполнителями из Питера, Москвы и Челябинска

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Исполнители из Питера, Москвы, Челябинска и Саратова примут участие в городском рок-фестивале «Сентябрьфест», который пройдет в тюменском Выставочном зале осенью 2022 года. По словам гендиректора АО «Тюменская ярмарка» Михаила Брудкова, число музыкантов за оставшееся время может ещё пополниться.

Обычно в Выставочном зале проводятся всевозможные ярмарки, однако в этом году руководство решило поэкспериментировать. Например, параллельно с рок-фестивалем пройдет гастрофестиваль, на котором тюменские товаропроизводители предоставят еду и напитки. Они же будут конкурировать с иногородними участниками летних выставок-ярмарок.

- Интерес сельхозпроизводителей из различных регионов страны к Тюмени растёт. Ягоды и мёд пользуются у нас повышенным спросом. Не забываем и о том, что учебный год не за горами. Школьная ярмарка, которая обычно начинается в августе, на сей раз откроется в конце июля, - рассказали в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени.