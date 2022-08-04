Советские легенды в миниатюре. Тюменец коллекционирует модели ретро-автомобилей

Тюменец коллекционирует модели ретро-автомобилей. Фото: Алексей Хлыстунов.

С детства Алексей Хлыстунов коллекционирует модели автомобилей, все — советские, масштаба 1:43. Постепенно тюменец стал не только собирать реалистичные копии машин, но и переделывать, или, как говорят моделисты — заниматься конверсией. Мы узнали у Алексея, как в его жизни появилось такое необычное хобби, какой автомобиль он считает самым лучшим в истории и что связывает тюменца с фильмом «Кавказская пленница».

По словам тюменца, реалистичные машинки привлекали его с детства. Любовь к коллекционированию досталась от отца:

— Первой игрушкой была синяя «Волга» ГАЗ-24-02, стоявшая на стеллаже у отца. Он тоже коллекционер, правда увлекался авиацией, и одинокая, подаренная кем-то модель советской легковушки была ему не особо интересна, поэтому «Волгу» отдали мне, — рассказал «Комсомольской Правде» — Тюмень» Алексей. — После этого другие игрушки мне были уже не нужны — зачем играть абстрактными машинками, если можно катать по ковру точные модели реально существующих и проезжающих за окном машин?

Коллекционные модели стоят на специальном стеллаже // Фото: Алексей Хлыстунов.

Долгое время, вспоминает коллекционер, только пара фабрик и частные мастерские выпускали модели отечественных автомобилей. Выбор был небольшой: «Волги», «Москвичи», «Жигули» и «КамАЗ». Но десять лет назад начали продавать журналы с приложениями-моделями, и это стало для Алексея раем. Он скупал все: легковые гражданские автомобили, спецтранспорт, грузовики, тракторы. В какой-то момент количество предметов в его коллекции перевалило за тысячу.

— Примерно тогда ко мне пришло осознание, что это просто накопительство. Я начал избавляться от ненужного и искать свое направление. Сначала хотелось чего-то экзотического, и я собирал исключительно модели прицепов, затем на смену пришли классические советские машины, но уже в «премиальном» и детализированном исполнении. Потом я плавно переключился на общественный транспорт, тоже исключительно советский: ЛиАЗы» ПАЗы, КАвЗы, троллейбусы ЗиУ, соцлагерные «Икарусы». В итоге пришел к тому, что собираю просто то, что нравится лично мне, без попыток заполнить пробелы по модельному ряду и производителям.

«Москвич — 407». Его еще называют «Туристом» // Фото: Алексей Хлыстунов.

В итоге на полках Алексея теперь машины 1930-1960 годов. Всего не больше 200. Часть стоит в пластиковых боксах на стеллаже, остальное хранится в коробках, чтобы периодически обновлять экспозицию. Занял место на полке и ранний ЗАЗ-965 бледно-голубого цвета — самая любимая модель Алексея.

— Его прототип, без шуток — самое красивое, что было выпущено за всю историю автомобилестроения. Его застывшее в недоумении, грусти и разочаровании «выражение лица» в сочетании с формой кузова — просто идеал.

Тот самый ЗАЗ, который так нравится коллекционеру // Фото: Алексей Хлыстунов.

Тогда же, в детстве, Алексей начал заниматься конверсией. Не все модели, которые хотелось видеть на полке, выпускались фабриками, а те, что выходили, были ужасного качества — часто металлические кузова рассыпались на осколки, просто стоя на полке. Как поясняет коллекционер, виной этому — «цинковая чума» из-за нарушения технологий литья. Из-за такой коррозии теперь сложно найти некоторые постсоветские и позднесоветские модели.

— Все это послужило толчком к тому, чтобы создавать что-то новое из массы однотипных и дефективных машинок. Поначалу я брался за серийные заводские автомобили, модели которых не выпускались. Например, переделал «Москвич»-пикап в фургончик-каблук. Либо пытался улучшить проработку модели и добавить мелкие детали вроде зеркал и дворников.

Киносъемочный ГАЗ-21 //Фото: Алексей Хлыстунов.

В середине 2010-х в продаже появились запчасти для таких моделей: диски, шины, дворники, фары, дверные ручки. Все в масштабе 1:43. И если раньше нужно было делать все самому, теперь эти детали можно было просто купить. Однако, по словам Алексея, как бы ни был насыщен рынок, всегда хочется создавать новое. По этой причине коллекционер переключился на модели редких автомобилей вроде «Москвича-416» и кабриолета Adler Trumpf Cabriolet из «Кавказской пленницы». А потом Алексею и вовсе захотелось создавать исключительно свое — моделей без реальных прототипов, но которые вполне могли бы ездить по дорогам.

— Получился моделизм наоборот. Кастомайзинг, макетирование и создание проекта, который хотелось бы видеть на дорогах в масштабе 1:1. Но я редко придумываю что-то абсолютно с нуля, всегда беру отправную точку в виде реального автомобиля или хотя бы базы, на которую придумываю новый кузов. К сожалению, большинство этих работ изначально делается для других коллекций, и у меня авторских моделей практически нет.

ЗАЗ в окружении «Москвичей» // Фото: Алексей Хлыстунов.

Такое увлечение, которое сохранилось на долгие десятилетия, Алексей объясняет просто: хочется делать что-то творческое.

В Тюмени многие жители питают любовь к ретро-автомобилям. Евгений Бобриков восстановил легендарный «ГАЗ М1». Это единственный тюменский транспорт 1940-х годов, который сохранился до наших дней. Евгению пришлось заново собирать некоторые детали — их просто не найти. А некоторые тюменцы, увлекающиеся автомобилями, выбирают более экстремальное занятие и участвуют в гонках.

Необычным хобби может похвастаться и тоболяк Александр Булашев. Он создает реалистичные чучела из рыбацких трофеев. Может «оживить» даже 8-килограммовую щуку.