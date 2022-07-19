В Тюмени реставратор восстановил уникальный 83-летний автомобиль, потратив почти 2 млн рублей

По Тюмени разъезжает 83-летний автомобиль. Фото: Евгений Бобриков.

В далеком 2014 году Евгений Бобриков купил автомобиль «ГАЗ М1». На тот момент тюменец занимался реставрацией ретро-автомобилей уже около 17 лет, но эта машина стала настоящим вызовом. Уникальная, старинная и, что важно, связанная с городом. Чтобы превратить заржавевший металл в работоспособный автомобиль, у Евгения ушло четыре года. Теперь эта машина разъезжает по улицам областного центра и красуется на фотографиях многих молодоженов и моделей.

По словам Евгения, интерес к старинным автомобилям начался именно с эмки – в его детстве такой машиной могли похвастаться соседи. Все мальчишки во дворе были впечатлены раритетом. На фоне «копеек» и «Москвичей» он бросался в глаза.

– Я, помню, был такой маленький, а машина уже тогда привлекла мое детское внимание. И это с учетом того, что она стояла разрушенная. Но даже когда она пропала из поля зрения, мы с товарищами вспоминали эту эмку. Разговоры, мифы… Одни считали, что это какой-то немецкий автомобиль, другие – что военный трофей, – рассказал Евгений «Комсомольской правде» – Тюмень».

Все ошибались, выяснит позже Евгений. Этот автомобиль попал в Тюмень до войны по распределению, в 1948 году ее владелец устроился работать в горком. До этого, согласно архивам, на ней вполне мог ездить Борис Збарский – его в 41-м отправили в Тюмень с телом Ленина. Легковых автомобилей в городе не было, только эмка.

На улицах современной Тюмени автомобиль выглядит эффектно / Фото: Евгений Бобриков.

Сам автомобиль 1939 года выпуска. Большую часть его собратьев уничтожили на войне, а выпускать новые перестали еще в 1942-м. В те годы в Тюмени было всего 13 автомобилей. Эмка Евгения, вероятно, единственная из них, дошедшая до нас, к тому же на ходу. Историю машины в Тюмени легко можно отследить – у реставратора даже есть выписка из ГАИ и старые номера, на которых тогда было только две буквы.

Уникальную машину Евгений нашел случайно:

– Когда всерьез начал заниматься реставрацией, мне дали телефонный номер – говорят, продают авто. Я позвонил, и оказалось, что предлагают ту самую соседскую эмку. Конечно, она была в плохом состоянии, ее разграбили. Когда владельцы переезжали, побросали запчасти... Ладно хоть сам автомобиль забрали. Все детали уже под землей, на месте соседского дома только сосна растет.

Салон автомобиля тоже восстановлен / Фото: Евгений Бобриков.

Ремонт автомобиля был основательный: некоторые детали пришлось делать заново – их просто не найти. Сначала Евгений менял рамы, потом кузов. Все, что ниже дверей, варил по новой: крылья, подножки, фартук. Только на изготовление кузова ушло восемь месяцев ежедневной работы. Евгений сразу решил: машина нужна для поездок, а не для хранения в гараже, поэтому двигатель, коробку передач и мост поставил от «Волги». Некоторые элементы пришлось добавить: поворотники, гидравлические тормоза. Прежде их просто не было. На машину ушло больше полутора миллиона рублей.

На уже отреставрированном автомобиле Евгений прокатил супругу первого владельца – того самого сотрудника горкома.

– Женщине было уже 94 года, но она осмелилась сесть в авто. Рассказывала, как на этой машине ездила с мужем в Богандинку. Дорога тогда занимала три дня. Говорит: едем, машина ломается, дед выходит, ковыряется, матерится, что-то вечно чинит – в итоге все-таки опять едем. Было интересно наблюдать за этой бабушкой. Мы уже останавливаемся, она соскальзывает с сиденья, мимо подножки, раз, и на земле – такое привычное движение.

«Эмку» можно встретить даже возле облдумы — там тоже проводят фотосессии / Фото: Евгений Бобриков.

Сейчас эмка, по словам Евгения, по характеристикам напоминает уазик, разве что внешний вид необычный. Реставратор даже успел получить штрафы за превышение скорости на ней. Признается – спешил на техосмотр. Впрочем, с этим у местных авторемонтников проблемы – не осмеливаются браться за такой автомобиль. Когда после реставрации Евгению нужно было пройти процедуру «развал-схождение», четыре СТО отказались от работы. Вероятно, испугались испортить старинный автомобиль. Евгению пришлось самому искать штангу и проводить регулировку.

Тюменскую эмку даже хотели арендовать для съемок в Казахстане – там работали над фильмом о местном поэте. Но не удалось договориться об юридических тонкостях. Впрочем, на экране автомобиль все же засветился, и не только в новостных сюжетах. В середине 90-х, когда только появились пластиковые окна, эмка оказалась в рекламном ролике.

– На месте переднего номера у нее была табличка с надписью «Штирлиц», на месте заднего – «Миллер». И текст: покупайте пластиковые окна. Такая вот глупая реклама, – вспоминает со смехом Евгений.

Автомобиль участвовал в пробеге на День Победы / Фото: Евгений Бобриков.

Сейчас эмку Евгений показывает на фестивалях и предлагает тюменским молодоженам – тем нравится необычная машина. Правда, поясняет: это, скорее, не заработок, а благотворительность. Модельным агентствам Евгений вообще помогает бесплатно. Однако от коммерческого сотрудничества с местными предпринимателями, признает, не отказался бы.

– Сама машина отреставрирована хорошо, но я бы, наверное, хотел ее продать. Она очень старая, и хотя я ее обновлял для поездок по современному городу, ей не место на дорогах общего пользования. В идеале автомобиль должен быть в музее. Мне предлагали подарить машину городу, но я все-таки потратил на нее самое ценное – свое время, четыре года. Я не крупный бизнесмен, который может позволить себе побыть меценатом и просто отдать ее, я просто увлеченный человек, который делает красивые машины. Если найдется кто-то, кто купит ее и передаст городу, я буду только за.

На ходу машина уже три года, и, вероятно, этот сезон для нее последний. «Наигрался», – вздыхает Евгений. Сейчас мастер хочет взяться за три других автомобиля, тоже связанных с историей Тюмени. Это, например, «Победа» и «ГАЗ 21». Правда, такие модели Евгений уже реставрировал, потому будет не так интересно. Мечта – обновить большого «американца» 1970-х годов.

– Те три автомобиля тоже тюменские, связаны с людьми, которые оставили след в истории города. Машины надо реанимировать. Но я удивлен, что интереса к этому не проявляют люди, у которых возможностей куда больше, чем у меня. Ведь эти автомобили – часть нашей общей городской истории. К тому же потом можно окупить траты выставками и свадьбами.