«Я и машина – одно целое». Как живут тюменские гонщики

Как живут тюменские гонщики. Фото: соцсети Егора Пестова.

На первый взгляд кажется, что в автомобильных гонках участвуют люди, не слишком дорожащие жизнью. Но, по словам самих экстремалов, оборудованные трассы и правила безопасности сводят риск на нет. Мы узнали у тюменских автоспортсменов, что же их привлекает в этом пугающем хобби.

«По городу гонять не люблю»

Павел Соловьев увлекся автоспортом еще в 15, тогда наблюдал со стороны и помогал организовывать гонки. А когда получил права, и сам стал участником, автомобили ему нравились всегда. Первый заезд Павел совершил в 2014 году, и сразу удачно: на чемпионате занял первое место.

Фото: соцсети Павла.

Тогда Павел ездил на своем обычном автомобиле, спортсмены их называют гражданскими. Но после первой гонки тюменец испугался, что машина, которая нужна для бытовых разъездов, рано или поздно пострадает. Стал копить на новую. Уже в 2017 Павел купил переднеприводный ВАЗ-2108.

– Он у меня долго не продержался. Поехал на нем на соревнования в Ялуторовск, взял третье место. Потом поехал в Курганскую область и там уже разбил автомобиль. В Кургане были более серьезные соревнования, а у меня понимания, что для них нужен подготовленный автомобиль, не было, — рассказал «Комсомольской правде» – Тюмень» Павел.

И снова пришлось покупать машину, но над новой Павел уже поработал. Модификации сработали: он стал занимать призовые места. С тех пор Павел участвует в гонках и зимой, и летом.

Несмотря на любовь к высоким скоростям, Павел считает, что они годятся только для соревновательных трасс:

– У меня два автомобиля: гражданский и спортивный. Когда после соревнований пересаживаюсь в гражданский, мне вообще никуда не хочется гнать. Я еду в правом ряду, потихонечку, спокойно. В целом по городу не люблю гонять: не знаешь, чего ожидать от других участников движения. Но если случается внештатная ситуация, отточенная реакция и умение поймать машину, например, в заносе очень помогают.

По словам Павла, на городских дорогах куда опаснее, чем на подготовленной трассе. На тюменских соревнованиях все соблюдают строгие правила безопасности. В машине возле водителя обязательно должен быть огнетушитель, на водителе – шлем и ремень безопасности. Перед заездом соблюдение правил проверяет технический комиссар.

Фото: «Зимний спринт».

– Зимой, в мой второй сезон, на Алебашево перевернулась гражданская машина на тренировочном, 1,5 мм, шипе. Перевернулась «на уши». Пилот не пострадал как раз потому, что был в шлеме и пристегнут. Несмотря на переворот, на водителе ни царапинки.

Гонки – выматывающий спорт. По словам Павла, за заезд он теряет 2-3 кг веса. Вместе с таких похудением идут физическая и эмоциональная усталость. Но оно того стоит, считает тюменец.

– Аккуратность у пилота всегда должна присутствовать. Мозг должен напрягаться. Если просто давить на газ и не думать головой, ничего хорошего не получится. Благодаря гонкам мой мозг работает очень быстро, мгновенно продумывает ситуации, которые могут произойти.

«Нашел место, где выплескивать адреналин безопасно»

Прокачивать автомобиль благодаря гонкам научился и Егор Пестов. Машины его вдохновляли с детства, так что такое увлечение стало закономерным. На его счету уже четыре спортивных автомобиля, по совпадению все – «Хонды». Над нынешней Егор постарался: покрасил в эксклюзивный цвет candy red и технически подготовил для гонок. Внешний вид машины, считает он, должен соответствовать качественному наполнению:

– «Хонда-Цивик» попала ко мне в плачевном состоянии: ржавая, с плохо работающим двигателем. Сейчас же она такая, какой я хотел ее видеть: красивая и быстрая. По сути, стандартный автомобиль, но с небольшими доработками. Я сделал более жёсткую подвеску для гонок, поменял амортизаторы на японские, поставил легкие диски, перебрал мотор – увеличил мощность. Добавил блокировку коробки и поставил четырехпоршневые тормоза. Еще установил регулировку жёсткости салона: из салона кнопкой можно регулировать подвеску, чтобы на треке подобрать баланс.

Фото: архив Егора.

Такие модификации – обычное дело для пилотов. Каждый водитель подстраивает автомобиль под свой стиль: кто-то водит агрессивно, кто-то более плавно, и наполнение машины должно этому соответствовать.

Впрочем, на первую гонку можно приехать на обычном автомобиле. Егор советует только сменить резину на спортивную. Кроме автомобиля, пилоту нужны целеустремленность и способность не паниковать. Помогут опыт и тренировки.

– Я понимаю, почему молодые водители гоняют на городских дорогах: им хочется выплеснуть адреналин. Наверное, я тоже был таким, но мне удалось найти место, чтобы выплескивать его безопасно. Думаю, это правильный подход.

Фото: архив Егора.

По словам Егора, безопасность в гонках – главное. Для этого автомобили проходят многочисленные проверки, а пилоты соблюдают правила. Аварии на треках случаются редко, потому что всё продумано. Мягкие зоны из покрышек защищают водителя и зрителей от травм.

– Я испытываю огромное удовольствие, когда еду на большой скорости по треку. Наслаждаюсь тем, как работает машина под моим управлением. Я одно целое с ней.

«С каждым годом я становлюсь всё быстрее»

Гузель Янгуразова за рулем автомобиля уже десять лет, при этом девушке всего 17. Она управляет картом. В гонки Гузель привел отец, девочка с детства наблюдала за его успехами в автокроссе. В 7 лет начала заниматься любительски, в 12 перешла в профессиональный спорт. Сейчас на счету Гузель победы на Кубке Тюменской области и постоянное участие во всероссийских соревнованиях.

Фото: соцсети Гузель.

Сражается Гузель наравне с юношами, и обходит парней она довольно часто.

– Предубеждения из-за пола присутствуют всегда, но в профессиональном спорте нет разделения по гендеру, все находятся в равных условиях и относятся друг к другу уважительно, – рассказала Гузель.

Каждая гонка важна, как и подготовка к ним. Тренировки у картингистки проходят перед соревнованиями. За 3-4 дня она приезжает на место проведения чемпионата. В день до шести тренировок по 15 минут. На них пилот и команда подбирают оптимальные настройки карта для этой трассы: следят за распределением веса, креплением элементов. Как и выбор удачных траекторий, это помогает набрать скорость выше.

– В автоспорте важно иметь хладнокровие и быструю реакцию. И определенно нужно иметь представление, как работают мотор и карт. Без этого сложно найти быстрые настройки.

Фото: соцсети Гузель.

По словам Гузель, картинг – травмоопасный вид спорта. У машины открытые колеса, которые сильно нагреваются, из-за этого, если пилот столкнется с соперником, карт может перевернуться. Так что спортсмены всегда в полной экипировке, в отличие от гонок на обычных машинах, здесь одним шлемом не обойтись.

– Каких-то серьезных неудач у меня не было, с каждым годом я набираюсь опыта и становлюсь всё быстрее.