Испания выдала России Инессу Бранденбург, которая в 2018 году вынесла из хранилища тюменского банка более 500 млн рублей и исчезла. Фото: скриншот с видео

Вы еще не забыли кражу века, которую ловко исполнили участники преступной группировки в Тюмени в январе 2018 года? Так вот, напоминаем: из хранилища Сибирского банка реконструкции и развития тогда было похищено более 560 миллионов рублей. Примечательно, что эти деньги вынесли в спортивных сумках (ну чем не история из 90-х?). А сделала это некая Инесса Бранденбург. Тогда она исчезла, но теперь ее вновь вернули в Россию – из Испании: женщине все же придется ответить за громкое ограбление.

– В сопровождении сотрудников Интерпола МВД России и ФСИН России из Королевства Испания экстрадирована в Москву гражданка Российской Федерации Инесса Бранденбург. Она обвиняется в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Таким образом, ходатайство Генеральной прокуратуры России о ее выдаче было удовлетворено, – сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Личная страничка Инессы Бранденбург в соцсети.

ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА. НАЧАЛО

Еще в самом начале 2018 года совладелец (по совместительству председатель) правления Сибирского банка реконструкции и развития Григорий Романюта предложил жителю Москвы Дмитрию Мануилову найти исполнителей, которые бы похитили большую сумму денег из кассы банка в Тюмени. В итоге в преступную группу вошли Игорь Горбоносов из Санкт-Петербурга, Сергей Кузнецов из Оренбурга и уже знакомая нам иркутянка Инесса Бранденбург. Кстати, она была близкой подругой того самого Романюты. Он отвел ей значительную роль в криминальном деянии, назначив ее своим заместителем.

Воспользовавшись служебным положением, женщина вместе с Романютой пополнила наличными кассу банка, аргументировав такую операцию возможным оттоком клиентов из-за понижения ставок.

Фото: Личная страничка Инессы Бранденбург в соцсети.

КАК ЭТО БЫЛО

На черное дело злоумышленники пошли поздно вечером 26 января 2018 года. Брандербург зашла в хранилище, а вышла оттуда уже богаче на 561 миллион рублей. На место присвоенных ею денег (о пропаже которых узнают только после выходных) она положила канцелярские товары. Целых 9 (!) сумок, туго набитых деньгами, из здания уже выносил уроженец Оренбурга Сергей Кузнецов.

Этой же ночью 350 миллионов рублей забрал представитель Романюты. Инессе досталось «всего» 100 миллионов. Она, не долго думая, села в арендованный заранее за 1,1 млн рублей самолет ЯК-40 и улетела в столицу.

На следующий день Романюта, естественно, с легко заработанными деньгами умотал в солнечную Барселону. Инесса Бранденбург выбрала пасмурный Берлин, туда она отправилась вечером 28 января. Позже сообщников объявили в международный розыск. Женщину обнаружили в Испании в сентябре 2021 года.

Остальных троих обвиняемых (технических исполнителей преступления) тогда, в феврале 2018 года, по решению суда арестовали. Вскоре суд назначил им по три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ

Прокуратуре не понравилось то, что Мануилову и Кузнецову суд назначил одинаковое наказание. Первый являлся организатором преступления, за что его отблагодарили 90 млн рублей. Кузнецову же дали вознаграждение в размере 10 млн рублей, к тому же 3 млн из них он должен был вернуть Мануилову.

Таким образом, в ведомстве посчитали, что Мануилов вместе с Григорием Романютой являлся организатором преступления, у него была более активная роль в совершении преступления, чем у Кузнецова. В итоге судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда удовлетворила апелляционное представление, и Мануилову назначили 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор постановил наградить знаком отличия «За мужественный поступок» двух сотрудниц банка, которых бандит взял в заложники 7 июля. Информация об этом размещена на портале правовой информации региона.

В постановлении, подписанном главой региона, говорится, что старшего клиентского менеджера Наталью Белоногову и руководителя дополнительного офиса Ксению Чернецеву наградят знаком отличия Тюменской области «За мужественный поступок» за смелые и решительные действия при спасении людей в условиях, сопряженных с риском для жизни.