Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 июля 2022 13:14

Испания выдала России Инессу Бранденбург, которая в 2018 году вынесла из хранилища тюменского банка более 500 млн рублей

Когда сотрудники финансового учреждения обнаружили пропажу, женщина уже улетела далеко на арендованном самолете
Вадим Бегун
Вадим Бегун
Испания выдала России Инессу Бранденбург, которая в 2018 году вынесла из хранилища тюменского банка более 500 млн рублей и исчезла.

Испания выдала России Инессу Бранденбург, которая в 2018 году вынесла из хранилища тюменского банка более 500 млн рублей и исчезла.

Фото: скриншот с видео

Вы еще не забыли кражу века, которую ловко исполнили участники преступной группировки в Тюмени в январе 2018 года? Так вот, напоминаем: из хранилища Сибирского банка реконструкции и развития тогда было похищено более 560 миллионов рублей. Примечательно, что эти деньги вынесли в спортивных сумках (ну чем не история из 90-х?). А сделала это некая Инесса Бранденбург. Тогда она исчезла, но теперь ее вновь вернули в Россию – из Испании: женщине все же придется ответить за громкое ограбление.

– В сопровождении сотрудников Интерпола МВД России и ФСИН России из Королевства Испания экстрадирована в Москву гражданка Российской Федерации Инесса Бранденбург. Она обвиняется в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Таким образом, ходатайство Генеральной прокуратуры России о ее выдаче было удовлетворено, – сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Личная страничка Инессы Бранденбург в соцсети.

Фото: Личная страничка Инессы Бранденбург в соцсети.

ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА. НАЧАЛО

Еще в самом начале 2018 года совладелец (по совместительству председатель) правления Сибирского банка реконструкции и развития Григорий Романюта предложил жителю Москвы Дмитрию Мануилову найти исполнителей, которые бы похитили большую сумму денег из кассы банка в Тюмени. В итоге в преступную группу вошли Игорь Горбоносов из Санкт-Петербурга, Сергей Кузнецов из Оренбурга и уже знакомая нам иркутянка Инесса Бранденбург. Кстати, она была близкой подругой того самого Романюты. Он отвел ей значительную роль в криминальном деянии, назначив ее своим заместителем.

Воспользовавшись служебным положением, женщина вместе с Романютой пополнила наличными кассу банка, аргументировав такую операцию возможным оттоком клиентов из-за понижения ставок.

Фото: Личная страничка Инессы Бранденбург в соцсети.

Фото: Личная страничка Инессы Бранденбург в соцсети.

КАК ЭТО БЫЛО

На черное дело злоумышленники пошли поздно вечером 26 января 2018 года. Брандербург зашла в хранилище, а вышла оттуда уже богаче на 561 миллион рублей. На место присвоенных ею денег (о пропаже которых узнают только после выходных) она положила канцелярские товары. Целых 9 (!) сумок, туго набитых деньгами, из здания уже выносил уроженец Оренбурга Сергей Кузнецов.

Этой же ночью 350 миллионов рублей забрал представитель Романюты. Инессе досталось «всего» 100 миллионов. Она, не долго думая, села в арендованный заранее за 1,1 млн рублей самолет ЯК-40 и улетела в столицу.

На следующий день Романюта, естественно, с легко заработанными деньгами умотал в солнечную Барселону. Инесса Бранденбург выбрала пасмурный Берлин, туда она отправилась вечером 28 января. Позже сообщников объявили в международный розыск. Женщину обнаружили в Испании в сентябре 2021 года.

Остальных троих обвиняемых (технических исполнителей преступления) тогда, в феврале 2018 года, по решению суда арестовали. Вскоре суд назначил им по три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ

Прокуратуре не понравилось то, что Мануилову и Кузнецову суд назначил одинаковое наказание. Первый являлся организатором преступления, за что его отблагодарили 90 млн рублей. Кузнецову же дали вознаграждение в размере 10 млн рублей, к тому же 3 млн из них он должен был вернуть Мануилову.

Таким образом, в ведомстве посчитали, что Мануилов вместе с Григорием Романютой являлся организатором преступления, у него была более активная роль в совершении преступления, чем у Кузнецова. В итоге судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда удовлетворила апелляционное представление, и Мануилову назначили 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор постановил наградить знаком отличия «За мужественный поступок» двух сотрудниц банка, которых бандит взял в заложники 7 июля. Информация об этом размещена на портале правовой информации региона.

В постановлении, подписанном главой региона, говорится, что старшего клиентского менеджера Наталью Белоногову и руководителя дополнительного офиса Ксению Чернецеву наградят знаком отличия Тюменской области «За мужественный поступок» за смелые и решительные действия при спасении людей в условиях, сопряженных с риском для жизни.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛКриминал в Тюмени и Тюменской области