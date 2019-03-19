В Тюмени изменили приговор участнику группировки, вынесшей полмиллиарда рублей в девяти спортивных сумках

Громкая история о хищении 500 миллионов рублей в Тюмени получила новый виток развития. Напомним, в начале в начале 2018 года совладелец и одновременно председатель правления Сибирского банка реконструкции и развития Григорий Романюта предложил москвичу Дмитрию Мануилову создать организованную преступную группу для хищения денег из кассы банка Тюмени. Позже туда вошли Игорь Горбоносов из Санкт-Петербурга, Сергей Кузнецов из Оренбурга и иркутянка Инесса Бранденбург. Последняя была принята на должность заместителя председателя правления банка.

Воспользовавшись служебным положением, женщина вместе с Романютой пополнила наличными кассу банка из отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального Банка РФ. Аргумент операции – «возможный отток клиентов в связи с понижением ставок».

За решёткой. Фото: Виталий Лазарев, портал "Вслух.ру"

ДЕНЬГИ ВЫНОСИЛИ В СУМКАХ

Преступный замысел сообщники реализовали поздно вечером 26 января 2018 года. Брандербург забрала из хранилища более 561 млн рублей, а на их место положила канцелярские товары. Деньги в девяти сумках из здания финансового учреждения вынес уроженец Оренбурга Сергей Кузнецов. Этой же ночью 350 миллионов рублей из похищенных средств забрал представитель Романюты. Еще около 100 миллионов себе присвоила Инесса Брандебург, после чего сразу же покинула Тюмень на заранее арендованном для нее за 1,1 млн рублей самолете ЯК-40. Известно, что участница группы отправилась в Москву.

Инесса Бранденбург в самолётеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На следующий день Романюта с похищенными деньгами вылетел в Барселону, а Инесса Бранденбург вечером 28 января улетела в Берлин. Обоих сообщников вскоре объявили в международный розыск, однако установить их местонахождение следствию до сих пор не удалось.

Григорий Романюта. Фото: сбинфо.рф

Остальные трое обвиняемых в феврале 2018 года по решению суда были заключены под стражу. Суд назначил им 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Инесса Бранденбург, которая до сих пор в розыскеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ЭТО – НЕ ПРИГОВОР!

Между тем, прокуратура посчитала несправедливым назначение Мануилову и Кузнецову одинакового наказания. Ведь первый был организатором преступления и получил «вознаграждение» около 90 млн рублей, второй – 10 млн рублей, из которых 3 млн он должен был вернуть Мануилову.

- Мануилов наряду с Григорием Романютой являлся организатором преступления и у него более активная роль в совершении преступления, чем у Кузнецова. Кроме того, суд допустил ошибки в расчете гражданского иска, - рассказали «Комсомольской правде – Тюмень» в прокуратуре Тюменской области.

Прокуратура внесла апелляционное представление с требованием усилить наказание Мануилову. Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда удовлетворила апелляционное представление ведомства и назначила обвиняемому 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему предстоит возместить ущерб в размере более 557 млн рублей.