В Тюмени арендаторы бросили собаку умирать в съемной квартире. Фото: ВК «Помощь Бездомным Животным "ЖиВи"».

На днях тюменцы возмутились историей женщины, которая бросила больную таксу в ветклинике. Такие случаи, к сожалению, не редкость. Сейчас местные волонтеры пытаются помочь очередной собаке, оставленной безответственными хозяевами.

Ирина живет в многоэтажке в ЖК «Мыс 2.0». До этого за стенкой она периодически слышала вой и скулеж, но недавно шум стал круглосуточным и не прекращался два дня. Женщина поняла, что собака находится в квартире одна и, судя по всему, без еды. Жилье съемное, так что для поиска собственника понадобилось целое расследование. Наконец Ирине и хозяйке квартиры удалось попасть внутрь.

Такую картину обнаружили, когда открыли квартиру // ВК «Помощь Бездомным Животным "ЖиВи"».

– Животное было очень голодным, еды не было – упаковка корма закрыта. Зато балкон оставили открытым. Я попросила хозяйку проверить, может, арендаторы полностью съехали. Она говорит: вещи на месте, но больше съемщики здесь жить не будут, – рассказала изданию Ирина.

Квартира заметно пострадала: по полу были раскиданы вещи и мусор. Доступа к туалету у собаки тоже не было. По словам собственницы, квартиру снимают две молодые девушки. Их уже предупреждали, что держать собаку там нельзя. В этот раз женщина была готова выкинуть щенка на улицу, но вмешались волонтеры – отдали его на передержку. Сейчас Джессика (так обращались к собаке съемщицы) живет в будке во дворе.

— Ее надо срочно пристраивать — она гладкошерстная и холода не выдержит. Лишь бы обратно в руки к девочкам не вернулась, – отметила Ирина.

С арендаторами хозяйка квартиры связываться не хочет, но пообещала волонтерам назвать их имена – огласка и посты в соцсетях, считает Ирина, не позволят девушкам взять еще одного питомца и так же жестоко с ним поступить.

Чаще всего от животных тюменцы избавляются более «традиционно», рассказала волонтер группы помощи животным «ЖиВи» Диана Третьякова. Щенят и котят оставляют в мусорных баках. Спасти получается не всех.

— Такая информация поступает ежедневно. На прошлой неделе грибник далеко от города в глубине леса нашел коробку с кошкой и недельными котятами. Если выброшенных на мусорку еще можно успеть спасти, то вывезенные в лес погибают мучительной смертью. Часто котят находят в пакете, когда половина животных уже мертва.

Подобная история, которая получила огласку, произошла в мае. Еще слепых котят завернули в пакет и оставили умирать в мусорном баке. Их писк услышала местная жительница. Весной в тюменской Зареке нашли собаку с веревкой на шее – бечевка сильно въелась в кожу, убирать ее пришлось с мясом в буквальном смысле.