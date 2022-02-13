В Тюмени на мусоросортировочном заводе нашли тело женщины

Проводится следственная проверка Фото: Архив "КП"

Страшную находку обнаружили работники тюменского мусоросортировочного завода – тело женщины, которое было упаковано в мешок со шкурами животных. Информацию об этом подтверди в Следственном комитете РФ по Тюменской области.

Инцидент произошел 12 февраля. Обнаружив женское тело в мешке со шкурами животных, работники предприятия тут же обратились в полицию. СК начал проверку по факту происшествия. В ведомстве отметили, что первоочередной задачей будет выяснение причин смерти.

– Тело женщины найдено. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе ведомства.

К сожалению, подобные находки уже не впервые оказываются на ленте мусоросортировочного завода. Недавно «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что там обнаружили тело мужчины в татуировках. Труп, который лежал в отходах, заметили работники цеха.

Еще до этого страшную находку обнаружили сотрудники тобольского мусоросортировочного завода: во время разбора мусора они нашли тело младенца. Вероятнее всего, труп попал на завод вместе с отходами из мусорных контейнеров. Увидев тело малыша среди помоев, сотрудники сразу сообщили в полицию.

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