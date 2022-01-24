На ленте мусоросортировочного завода обнаружили тело мужчины в татуировках. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

На ленте мусоросортировочного завода в Тюмени обнаружили тело мужчины. Труп, который лежал в отходах, заметили работники цеха. Как рассказывают очевидцы, на теле погибшего есть татуировки.

– По факту случившегося проводится проверка. В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают личность погибшего, а также обстоятельства инцидента, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в микрорайоне «Преображенский», на улице Александра Протозанова, 8/1, найдено тело недоношенного ребенка. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе областного следственного комитета. По факту ЧП проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Еще до этого страшную находку обнаружили сотрудники тобольского мусоросортировочного завода: во время разбора мусора они нашли тело младенца. Вероятнее всего, труп попал на завод вместе с отходами из мусорных контейнеров. Увидев тело малыша среди помоев, сотрудники сразу сообщили в полицию.