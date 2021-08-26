В подвале тюменской многоэтажки нашли труп недоношенного ребенка

Фото: паблик ЧС Отзовик

Не успела Тюмень прийти в себя после трагедии с убийством 8-летней Насти Муравьевой, как с утра пришла ещё одна ужасная новость: в микрорайоне «Преображенский», на улице Александра Протозанова, 8/1, найдено тело недоношенного ребенка. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе областного следственного комитета.

– По факту ЧП проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, – добавили в ведомстве.

По данным источника kp.ru, на месте происшествия обнаружены капли крови. Сейчас на месте ЧП работают следователи, полиция и фельдшеры скорой помощи. Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, бригада скорой медпомощи оказалась на месте в 10.09. Медикам оставалось констатировать смерть малыша.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тобольске на мусоросортировочном заводе нашли тело мертвого ребенка. Вероятнее всего, труп попал на завод вместе с отходами из мусорных контейнеров. Увидев тело малыша среди помоев, сотрудники сразу сообщили в полицию.