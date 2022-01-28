«Забил палкой, закидал мусором и сжег»: в Тюмени раскрыто жестокое убийство мужчины, совершенное в 1995 году

В Тюмени раскрыто жесткое убийство мужчины, совершенное в 1995 году. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени раскрыто жестокое убийство 27-летнего мужчины, совершенное 8 сентября 1995 года на улице Спорта. Тогда в кустарнике обнаружили обгоревшее тело, после чего следователи завели уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Преступника удалось отыскать только сейчас, им оказался ранее неоднократно судимый 47-летний горожанин. Ему уже предъявили обвинение.

– Он рассказал, что в тот день встретил незнакомца и попросил сигарету, но получил грубый отказ. Тогда злоумышленник набросился на мужчину с кулаками, стал избивать его по голове и телу. После добивал деревянной палкой по голове. От полученных травм тот скончался на месте, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе следственного комитета по региону.

Чтобы скрыть следы преступления, злодей оттащил тело в кусты, закидал мусором и автомобильными покрышками, поджег и скрылся.

В настоящее время сотрудники ведомства собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направят в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Потом его направят в суд.

Ранее «Комсомольской правда» – Тюмень» рассказывала историю, которая произошла много лет назад. Тогда, 8 октября 1990 года, на строительной площадке возле тюменского железнодорожного вокзала полицейские обнаружили изрезанное тело мужчины со следами насилия. Убитым оказался 38-летний вахтовик из Свердловской области, который работал на севере Тюменской области.

Искали преступников долго, на их поиски был ориентирован весь личный состав областной милиции, но напасть на след так и не удалось. После того как истекли сроки следствия, дело приостановили. Однако сыщики управления уголовного розыска, которые разбирали и изучали нераскрытые дела прошлых лет, проанализировали, сопоставили имеющиеся факты и установили, что к преступлению может быть причастен 55-летний мужчина. Он уже отбывал наказание в исправительной колонии за другое преступление.

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